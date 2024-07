Pozivajo jih, naj zaustavijo »nesmiselno vztrajanje občine pri izvedbi koncerta pevca Magnifica v parku Tivoli«. Opozarjajo, da primer s predlogom o spremembi odloka o krajinskem parku dobiva neslutene razsežnosti. Predlagana sprememba ljubljanskega župana Zorana Jankovića, kot so zapisali, je »nesprejemljiva iz treh razlogov: simbolizira prevlado politike nad stroko, je v posmeh biodiverzitetni in podnebni krizi ter krši obstoječo zakonodajo«.

V mestu je dovolj drugih prizorišč, poudarjajo v pozivu, in »nobene potrebe ni, da se politična oblast zavzema za izvedbo komercialnega množičnega dogodka v javnem parku, če temu nasprotuje Zavod RS za varstvo narave ter več kot 130 biologov, krajinskih arhitektov, umetnikov in drugih podpisnikov pisma, med katerimi so mnogi eminentni profesorji z Biotehniške fakultete, Fakultete za arhitekturo, Zdravstvene fakultete in rektor Univerze v Ljubljani. V tem duhu so načrti za spreminjanje odloka strokovno neosnovani in nesprejemljivi.« Poleg tega izpostavljajo pričakovanje, da izvoljeni predstavniki delujejo »v javno korist in skladno z zakonsko določenimi smernicami ter mnenjem stroke«. Pri tem so še navedli, da verjamejo, da mora biti politična oblast odprta za posvetovanje z ljudmi, ki se jih omenjena zakonodaja dotika.

Dve možni prihodnosti

V javnem pismu tudi poudarjajo, da je mestni park vse bolj obremenjen, ohranjanje ravnovesja med rabo in varstvom narave v času biodiverzitetne in podnebne krize pa postaja vse zahtevnejše in ena od osrednjih nalog družbe. Poziv so zaključili z besedami, da se ljubljanski svetniki odločajo o dveh možnih prihodnostih: »Ali sprejmete nestrokovne in pravno sporne spremembe odloka, s čimer boste poglobili trenutno nesonaravno upravljanje parka, ali pa začnete končno vzpostavljati okvir za drugačen, bolj sonaraven in ljudem bolj prijazen način upravljanja parka.«