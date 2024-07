MPŠ so ustanovili leta 2004 z namenom, da bi znanstvene dosežke približali uporabnikom. V letih od ustanovitve je sicer na MPŠ doktoriralo 530 in magistriralo 117 študentov. Študentje, ki trenutno opravljajo doktorske in magistrske študije, prihajajo iz 45 držav, od sosednje Italije do Kolumbije in Brazilije.

V okviru praznovanja obletnice konec poletja načrtujejo tudi kolesarsko manifestacijo, ko bodo študentje in učitelji šole kolesarili od šole do cilja na severnem delu Ljubljane, ob tem pa z osebnimi merilniki spremljali količino trdnih delcev v zraku.