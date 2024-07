Hrup: Vse bolj mirno in tiho mesto?

Policija je pred petimi leti izdala bistveno večje število kazni zaradi motenja miru in počitka. Lani so na območju Centra izdali samo dve kazni zaradi motenja miru in počitka, pred petimi leti pa skoraj 60. Tudi nasploh je skoraj tretjino manj izdanih kazni zaradi motenja javnega reda in miru. Inšpektorat za okolje pa je lani izdal skoraj polovico manj kazni zaradi čezmernega hrupa kot pred petimi leti.