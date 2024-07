Pogodbo o projektu sta podpisala minister Simon Maljevac, pristojen za področje starejših in dolgotrajno oskrbo, ter direktor Doma starejših Hrastnik Borut Vidmar. Obstoječi objekt doma starejših že leta ne ustreza več sodobnim standardom in po navedbah sedanjega in tudi prejšnjih direktorjev opazno zaostaja za večino drugih tovrstnih v Sloveniji.

Zato ga ni ne smiselno ne smotrno obnavljati, ampak je potrebna zgraditev novega. Po daljšem iskanju primerne lokacije je pred nekaj leti tako padla odločitev in izbrali so Lešo, zemljišče nedaleč nad Hrastnikom. Glede na investicijski program je skupna vrednost investicije približno 20 milijonov evrov. Od navedenega zneska bo proračun v letih od 2024 do 2027 zagotovil dobrih 19,5 milijona, Občina Hrastnik pa je že v letih 2022 in 2023 v projekt vložila dobrih 670.000 evrov.

Minister Maljevac je ob podpisu pogodbe povedal, da je hrastniški dom eden od treh prioritetnih v Sloveniji. Pravkar so zaključili interventni projekt doma za starejše v Izoli. »Podpis pogodbe zagotavlja, da so sredstva za gradnjo zagotovljena. Na ministrstvu smo pri višini sredstev upoštevali tudi dejstvo, da se v Sloveniji cene v gradbeništvu dvigajo. Menimo, da bo kljub temu zagotovljeni znesek 20 milijonov evrov zadosten,« je povedal.

Pred začetkom gradnje je treba naročiti projektno izvedbo oziroma PZI. »PZI bo trajal približno pol leta in bo podlaga za javno naročilo za gradnjo. V vmesnem času bomo na Leši pripravili del terena in odstranili določene objekte,« je pojasnil direktor Vidmar. »Po ureditvi za PZI je približno enomesečni proces izbire izvajalca PZI, ta pa ima nato pol leta časa, da se zaključi. Izbere se še izvajalca in upam, da bo marec 2025 mesec, ko bodo na Leši zabrneli stroji,« je zadovoljen tudi župan Marko Funkl.