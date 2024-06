Modna znamka Louis Vuitton je sprejela drzno odločitev in svojo novo kolekcijo oblačil pomlad-poletje 2025 predstavila na strehi stavbe Unesca v francoski prestolnici. Vsekakor drzna odločitev, če upoštevamo, da v mestu zadnje tedne praktično vsak dan dežuje.

Kolekcija združila globalne vplive

Kljub temu pa so bili vremenski bogovi naklonjeni modni znamki, saj so modelom dovolili, da se pod vedrim nebom brez dežja podajo na travo, pobarvano v ikoničnem vzorcu šahovnice LV. Kreativni direktor Pharrell Williams je kolekcijo, ki ne simbolizira le razkošja, temveč globalno enotnost in potepanje, sestavna dela znamke DNK Louis Vuitton, naslovil Le Monde est à Vous (Svet je tvoj). Izbira strehe stavbe Unesca, promotorja svetovnega miru s kulturo, za kraj dogodka je bila poetično prikimavanje temu sporočilu. Kolekcija je združila globalne vplive v svojih prefinjenih oblikah, ki vključujejo vse, od letalskih jopičev do elegantnih plaščev z dvojnim zapenjanjem, od katerih vsak predstavlja kožne tone vseh ljudi na planetu, od črnega žameta do jopice iz krzna butterscotch do plaščev v barvah kamna. Monogrami hiše so bili vtkani v celotno zbirko, Williams pa je pri več vzorcih in logotipih sodeloval s pariškim kreativnim kolektivom Air Afrique.

Klasični logotip rože se je pokazal prevelik in vtisnjen na trenčkot, medtem ko je bil damier (vzorec šahovnice) videti večbarven. Številni dodatki so vključevali okraske za letala, letalska sončna očala, navoje z zemljevidi sveta in seveda torbe za skoraj vsak videz, vključno z novo linijo torb iz mehkega usnja, ki na novo interpretira klasiko bombažnega platna. Manekenke so bile obute v škornje s kvadratastimi vrhovi iz glaziranega usnja mary janes s prosojnimi nogavicami, čevlje za balinanje iz usnja nappa in čevlje po navdihu nogometnih kopačk. Williams je produciral tudi zvočni posnetek oddaje s tremi izvirnimi deli, ki sta jih v živo izvajala zbor in orkester. In predstavil povsem novo dišavo hiše lvers (izgovorjeno lovers, »ljubimca«), ki jo je opisal kot sončno svetlobo v steklenički.