Z lažno nagačeno levjo glavo je sprožila odziv in veliko polemik. Toda Kylie, ki je bila takrat videti kot Disneyjeva zlobnica, je prebrodila vihar družbenih omrežij in iz preizkušnje izstopila še močnejša. Neverjetno je, kako Kardashianovim uspe vsako polemiko spremeniti v svoj uspeh. Leto po neurju družbenih omrežij Kylie spet sije in v stilu začenja teden mode. Na modni reviji Schiaparelli je namesto levje glave nosila nežno rožnato obleko s korzetom s kristali in z njo ponosno pokazala telo, ki ji je pomagalo obogateti.