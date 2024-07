Za začetek se vrnimo v zgodovino. Bodoča cesarica Sisi, njeno pravo ime je bilo Elizabeta, je avgusta 1853 na družinskih počitnicah v mondenem Bad Ischlu srečala cesarja Franca Jožefa. Po kratkem znanstvu jo je zaprosil za roko, čeprav je imela komaj petnajst let. Prelepo nevesto je v poročni obleki lahko videla le najožja družba izbrancev, ki je bila povabljena na cesarski poročni obred v cerkvi. Tudi zato se je stoletja ugibalo, kakšna je bila nevestina obleka.

Zanimanje o uradni predstavitvi oljne slike v cesarski vili v Bad Ischlu je bilo zato tudi s strani tuje javnosti sredi junija veliko. Ob 170. obletnici poroke cesarja Franca Jožefa I. in cesarice Elizabete se je v cesarsko vilo preselila posebna slika, ki je bila do nedavnega tako raziskovalcem kot oboževalcem Sisi povsem neznana. Prav tako pa je zanimiv splet okoliščin, ki je avstrijskim kustosom dal kar nekaj dela.

Od vlečke do slike

Leta 1989 je Cesarski muzej kočij na Dunaju od neposrednega potomca cesarja Franca Jožefa in cesarice Elizabete pridobil veličastno vlečko, ki se je kot del Sisijine poročne obleke v družini ohranila več kot sto let. Leta 2008 so v Cesarskem muzeju kočij odprli Sisijino pot, kjer je zdaj cesaričina poročna vlečka postavljena na ogled na stalni razstavi. Leta 2021 je španska obiskovalka Silvia Santibáñez obiskala Sisijino pot in opazila podobnost med razstavljeno vlečko in tisto, upodobljeno na sliki, ki jo je videla na enem od svojih potovanj v Šlezijskem muzeju v Opavi. Fotografijo slike je poslala Monici Kurzel-Runtscheiner, direktorici Cesarskega muzeja kočij, ki je nato stopila v stik s Šlezijskim muzejem v Opavi. Skupaj s kustosinjo Deniso Hradilovo sta začeli raziskovati izvor slike, ki jo je leta 1857 ustvaril dunajski slikar Josef Neugebauer. »Zame je bil neverjetno vznemirljiv trenutek, ko mi je Španka, ki je obiskala naš muzej, po elektronski pošti poslala fotografijo te slike,« je ob odprtju razstave v carski vili v Bad Ischlu povedala Monica Kurzel-Runtscheiner, direktorica muzeja kočij. »Gre za edino znano upodobitev cesarice s poročno vlečko, ki je bila po družinskem izročilu del njene poročne obleke in jo že dolgo razstavljamo v muzeju. Zahvaljujoč tej sliki nam je lani uspelo rekonstruirati obleko, ki jo je nosila. Kljub intenzivnim raziskavam pa je trenutno nemogoče reči, ali je Sisi dejansko nosila ta veličastni komplet na svoji poročni slovesnosti ali ob drugi pomembni priložnosti, zato jo še naprej imenujemo 'skrivnostna obleka'.«

Kmalu po poroki cesarja Franca Jožefa in cesarice Elizabete so začela krožiti prva nasprotja o Sisijini poročni obleki. Ker na velikem poročnem obredu v avguštinski cerkvi aprila 1854 ni bilo novinarjev ali ilustratorjev, so časopisna poročila in ilustracije iz tega obdobja nezanesljivi. Poleg tega še ni pojasnjeno, kako je umetniku Josefu Neugebauerju, ki ni bil dvorni slikar in za katerega cesarica očitno ni bila model, uspelo naslikati obleko z vsemi podrobnostmi. Oljno sliko v naravni velikosti si je odslej do 31. oktobra 2024 mogoče ogledati v Rdečem salonu cesarske vile v okviru vodenih ogledov.