Po večini so bile njegove teme delavsko naravnane, saj je bil vedno na strani malega človeka, ali kot je na začetku leta 2008, ko je prejel posebno nagrado za svoje novinarsko delo v Nedeljskem dnevniku, med drugim zapisala strokovna komisija: »Ciril Brajer je bil lani kriv za marsikateri glavobol slovenskih birokratov, malomarnih sodnikov in mnogih državnih uradnikov ... Kot novinar je v prvi vrsti bojevnik proti sleherni birokratski topoglavosti in škodljivosti.«

Tudi po upokojitvi se je še vedno odzival na dogodke, ki so se mu zdeli krivični, pa čeprav si je s tem nakopal marsikatero nevšečnost. Zelo rad pa je svoj čas posvečal družini, vnukoma, prijateljem iz domačega Dragomerja in tako ljubega mu Bohinja, a je bila žal bolezen premočna. Svojcem izrekamo iskreno sožalje.