Na ogled so postavili na desetine videzov, ki so zaznamovali zgodovino mode v 40-letni karieri britanske zvezdnice. Podoba manekenkine garderobe je med drugim predstavljena z dragocenimi kosi modnih oblikovalcev, kot sta John Gallian za Dior in Alexander McQueen za Givenchy, njeno najljubšo svečo diptyque s hotelskimi copatami claridges in paketom antibakterijskih robčkov. V razstavnem prostoru se ob kovčku razteza tudi lutka, ki je oblečena v črn žamet in čevlje z visoko peto, ki poustvarjajo njen padec leta 1993 na modni brvi britanske modne oblikovalke Vivienne Westwood.

V zgornjem nadstropju razstave je stilist in nekdanji glavni urednik revije Vogue Edward Enninful kuriral razstavo s fotografijami Jean-Paula Goudeja in Maria Sorrentija, ki je v objektiv ujel manekenkino kljubovanje in temperament, ko je bila leta 2007 obsojena na pet dni družbenokoristnega dela v New Yorku, potem ko je v pomočnika zalučala svoj telefon.