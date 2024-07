Tisti, ki smo se srečali s področjem institucionalne teorije ali teorije ekonomske politike, se lahko le zgrozimo ob amaterizmih vlade, o katerih beremo v novicah. Večkrat pišem, da gre za resno vrzel v znanju svetovalcev, ne upam pa si pomisliti, da so mogoče z gladkim prevzemom oblasti tako samozaverovani, da svetovalcev niti nimajo. Doslej ni bilo videti, da bi vrh vlade z nekaterimi ministri vred vedel, kaj so to institucije in da na njih temelji zahodna družba. Ta je civilizacijsko daleč v ospredju zaradi načina, da priznavamo in s pomočjo zakonodaje in pravil rešujemo konflikte. Kot da bi sanjali o azijski družbi, ki sega vse do naše vzhodne meje, kjer veliki vodja odloča o vsem in zahteva v družbi harmonijo.

Obširno vključevanje alternativnih stališč in gibanj v odločanje kaže na šibkost politikov in na nepoznavanje institucij in vloge države. Najprej so ta gibanja izraz naše civiliziranosti in je njihova pomembna vloga nenehno kritično preverjanje in opozarjanje na nesorazmerja v družbi. Vendar pa nimajo mandata za ukrepanje. Delovanje države in gospodarstva je resna stvar, državne agencije morajo zasedati strokovnjaki, podjetja morajo imeti dobre kadre, najti kupce za svoje proizvode, investitorje za financiranje razvoja ... Potem pa pride nekdo, ki se je celo življenje 'kalil' le z nasprotovanjem vsemu, in jim z argumenti vplivništva – ki, kot vemo, ne presega ravni branja pri frizerju – soli pamet. Večer v soboto