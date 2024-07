Rojstnodnevni mlaji tudi v mestu

Rojstnodnevni mlaj je prizor, ki ga povezujemo s podeželjem. A to nujno (več) ne drži, saj jih je vse večkrat mogoče videti tudi v Ljubljani. Kar pa je pri prehajanju tega družbenega fenomena zanimivo, je to, da je prvenstveno povezan s plemstvom in mestom ter se v urbano okolje sedaj na neki način vrača.