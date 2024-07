Revizijsko poročilo še ni uradno, kljub temu že kroži njegova vsebina, v kateri, tako spletni portal 24ur, »zelo močno obremenjuje takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba«. Revizija po poročanju portala navaja, da so »nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske rezerve«. Golob in Boštjančič svojo odgovornost za napačno ravnanje zanikata.

Lahko pričakujemo, da se bodo med koalicijskima partnerjema SD in Svobodo kresale iskre? Je poročilo tudi maščevanje predsedniku vlade in Dominiki ŠP, ker naj bi stranki zbila zaupanje volilcev? Veliko jih je ploskalo in novinarji so kar naprej ponavljali besede Matjaža Nemca, ki je v Tarči kritiziral koalicijsko partnerico, češ, igre je konec ... (Ne bom ga v celoti citirala in mu pela slavo. Ne vem, če je sploh mislil iskreno ali je samo hotel nabirati točke zase in za SD na račun Svobode.) In spet drugič, ko je s svojimi strankarskimi kolegi kritiziral izjavo finančnega ministra, ki bi menda lahko sodeloval tudi s skrajno desnico. Ne s SDS, z njo bi lahko sodeloval predsednik SD Han, ampak s francosko. (Moram priznati, da je tudi mene razočaral. Bo lahko zadovoljivo pojasnil? Očitno se še ni naučil, tako kot njegov šef še ne, kdaj se je treba ugrizniti v jezik.)

Nekateri Goloba že nekaj časa primerjajo z Janšo, ki »reže partnerje kot salamo«. Golob naj bi bil v tem enak? Je on odgovoren za nizko podporo SD in Levice? Ne strinjam se s tem. V prvi vrsti je vsak odgovoren sam, če zanemarim volitve, kjer sta stranki bili »žrtvovani za Svobodo«, ki je imela največ možnosti v spopadu z SDS. Levica se nikoli ne pritožuje nad Golobovim odnosom, tudi SD se ni, do zdaj. Če sta se počutili neupoštevani in sta bili tiho, je to del njunega lastnega problema. Večji del za SD je razkritje vseh njenih preteklih mahinacij ob aferi Litijska in še to v povezavi s SDS. Levica pa si je naredila medvedjo uslugo z menjavo vodstva in z obračunavanjem s svojim levim članstvom. Očitno pa je najlaže prelagati krivdo na drugega. Dragi moji, kje pa je samokritičnost?

Polona Jamnik, Bled