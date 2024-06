Kolesarski navdušenci smo se že v prvih dneh dirkanja lahko prepričali, zakaj je dirka po Franciji največja na svetu. Emocije, ki jih sproži etapna zmaga, boj do zadnjega atoma moči ter množica navijačev in mnogo drugega je tisto, kar dirko dela večjo od drugih. Na 111. izvedbi pa v prvih dveh dnevih nismo videli nič novega, kar smo bili priča v zadnjih dveh izvedbah – v vožnji navkreber imata prestavo več Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki pa imata, kot kaže, tokrat ob sebi hudo konkurenco.

Sanjski začetek Francozov

Najtežji uvod v zgodovini Toura z začetkom v Firencah in ciljem v Riminiju se je razpletel po željah francoskih kolesarjev. Taktična zmaga v prvi etapi je uspela ekipi DSM-fireminch PostNL, ki je z dvojico Romain Bardet in Frank van den Broek oblikovala sanjski pobeg. Dvojica je ciljno črto prečkala s petimi sekundami prednosti pred glavnimi pretendenti za končno zmago, zmaga in prva rumena majica je pripadla kapetanu Romainu Bardetu. »Rumena majica je nekaj, kar sem sanjal od otroštva. Sedaj sem lahko resnično ponosen na svojo kariero,« je po četrti etapni zmagi, prvi, ki mu je prinesla skupno vodstvo, dejal izkušeni Francoz, ki nastopa na svojem zadnjem Touru v karieri. Bardet je postal prvi Francoz po Julianu Alaphilippu leta 2021, ki je oblekel najbolj čislano kolesarsko majico na svetu. Glavnina je bila na številnih klancih nekoliko zadržana, tudi zaradi tega, ker je bilo zelo vroče (36 stopinj Celzija). »Prvi dan je vedno najbolj stresen med vsemi,« je priznal prvi favorit dirke ​Tadej Pogačar, ki pa se je vseeno podal v sprint in zasedel četrto mesto. »Malce smo se tipali,« je dodal drugi slovenski as ​Primož Roglič, ki je zabeležil enak čas kot njegov veliki tekmec.

Tudi druga etapa je pripadla ubežnikom, še drugič zapored pa so bili najbolj veseli Francozi. Za prvo etapno zmago na Touru v zgodovini francoskega moštva Arkea je poskrbel Francoz Kevin Vauquelin, ki se je vseh tekmecev znebil na znamenitem vzponu na San Luco ter sam prišel do cilja v Bologni. »Največji uspeh v karieri,« je Kevin Vauquelin ​znova potrdil, kaj pomeni uspeh na dirki po Franciji.

Vsi se bojijo Pogačarja

Po uvodnem tipanju je tokrat vzpon na San Luco poskrbel tudi že za prve napade kapetanov. Kolesarji so vzpon prečkali dvakrat, kako se vsi bojijo Pogačarja, se je pokazalo ob prvem prečkanju, ko je 25-letnik na čelo zapeljal le zaradi prevzema bidona, v skupini pa je že nastala panika. V drugo je Pogi sprožil pravi napad, na začudenje vseh mu je sledil le Jonas Vingegaard. Brez moči je bil tudi Primož Roglič, ki mu sicer vzpon zelo leži, saj je na njem že trikrat slavil. »Nisem imel pravih nog. Dan je za nami in čaka nas še 19 dolgih dni,« Rogla na koncu ni bil pretirano razočaran, saj je izgubo časa omilil na vsega 21 sekund.

Vingegaardu in Pogačarju sta se po spustu in na ravninskem delu etape pridružila še Richard Carapaz in Remco Evenepoel. Četverica ima enak skupni čas, rumeno majico pa si je za voljo najboljše etapne uvrstitve (4. mesto) nadel kolesar iz Klanca pri Komendi. »Takšne časti se ne izpušča. Seveda sem pomislil na to, če jo res želim, ampak se v njej počutim zelo dobro,« je bil do ušes nasmejan Pogi, ki je zopet malce pograjal svojega danskega rivala. »Tokrat je sodeloval, a manj, kot bi si želel. Je nek napredek, a vseeno sta se pridružila še dva kolesarja,« je bil odkrit Pogačar, ki si je majico vodilnega na drugi tekmovalni dan nadel tudi na letošnjem Giru. Naj spomnimo, da je tam ni več slekel.

Danes kolesarje, ki so še vedno v Italiji, čaka prva ravninska etapa. Kako močno si 35. etapne zmage želi Mark Cavendish, je bilo moč videti v soboto, ko je v hudi vročini celo bruhal, a je vseeno uspel priti na cilj pred časovno zaporo. Obe prvi etapi so brez težav končali tudi Luka Mezgec, Jan Tratnik in Matej Mohorič, ki se je prvi dan celo znašel v ubežni skupini, a mu je zmanjkalo moči, da bi se boril za zmago.

Tour v številkah 1. etapa (Firence – Rimini, 206 km): 1. Bardet (Fra) 5,07:22, 2. Van den Broek (Niz, oba DSM-firmenich PostNL) isti čas, 3. Van Aert (Bel, Visma-Lease a Bike) + 0:05, 4. Pogačar (Slo, UAE Emirates), 5. Van Gils (Bel, Lotto Dstny), 34. Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) vsi isti čas, 59. Tratnik (Visma Lease a Bike) + 14:16, 80. Mohorič (Bahrain-Victorious) + 18:46, 140. Mezgec (vsi Slo, Jayco-AlUla) + 29:14. 2. etapa (Cesenatico – Bologna, 199,2 km): 1. Vauquelin (Fra, Arkea-B&B Hotels) 4,43:42, 2. Abrahamsen (Nor, Uno-X Mobility) + 0:36, 3. Pacher (Fra, Groupama-FDJ) + 0:49, 4. Rodriguez (Špa, Arkea-B&B Hotels), 5. Tejada (Kol, Astana Qazaqstan) oba isti čas, 14. Pogačar + 2:21, 27. Roglič + 2:42, 89. Mohorič + 16:23, 96. Tratnik + 18:11, 118. Mezgec + 19:14. Skupno (2/21): 1. Pogačar 9,53:30, 2. Evenepoel (Bel, Soudal Quick-Step), 3. Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike), 4. Carapaz (Ekv, EF Education-EasyPost) vsi isti čas, 5. Bardet + 0:06, 19. Roglič + 0:21, 84. Tratnik + 30:01, 86. Mohorič + 32:43, 123. Mezgec + 46:02.