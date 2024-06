Dirka na avstrijskem Štajerskem kakšnih 60 krogov ni ponudila navdušenja in prehitevanj, nato pa se je razvnel boj za zmago med vodilnim Verstappnom, ki je v soboto na domači progi Red Bulla dobil sprintersko dirko in nato kvalifikacije, in Norrisom.

A ta se je po številnih napadih Britanca in obrambah Nizozemca končal s trčenjem, v tem sta si oba predrla pnevmatiko in počasi pripeljala do boksov.

Vse to je izkoristil Russell za tako svojo kot Mercedesovo prvo zmago v sezoni. Za Britanca je to druga zmaga v F1 po Sao Paulu 2022. Še drugič v tej sezoni se je na drugo mesto zavihtel Piastri, tretji je bil Španec Carlos Sainz ml. v Ferrariju. Pod odrom za zmagovalce je končal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes).

Po sicer tesnem startu današnji dirka večino časa ni ponudila prehitevanj in sprememb mest pri vrhu. Hamilton je sicer prišel mimo Sainza na četrto mesto, a je zapeljal iz steze in moral vrniti Špancu pozicijo. Njegov moštveni kolega v Ferrariju Monačan Charles Leclerc pa je v prvem krogu utrpel škodo in se večino dirke vozil na repu, na koncu je bil 11.

V naslednjih krogih si je Verstappen brez težav privozil prednost šestih sekund naskoka. Ob toplem vremenu je vse kazalo na taktičen obračun med postankih v boksih, toda tudi temu ni bilo tako. Po prvih je Nizozemec, ki je lovil sicer svojo 62. zmago v karieri in osmo letos na 11 postaji sezone, še povišal prednost na osem sekund.

Ob drugem postanku Verstappna pa je imel Red Bull nekaj težav, dolg postanek pa je pomenil, da se je prednost Nizozemca pred Norrisom stopila pod tri sekunde. Po manjši napaki Verstappna in enem odpeljanem krogu je bil Norris že znotraj sekunde.

Slednji je nekaj krogov vozil za Verstappnom, napadel v 59. krogu in prišel mimo, a zapeljal preširoko v zavoju in moral vrniti vodstvo Nizozemcu. A bitka se je nadaljevala še kar nekaj krogov, oba sta se tudi po radijski zvezi pritoževala nad vožnjo drugega.

Agresivna vožnja obeh pa je v 64. krogu pripeljala do trčenja, oba sta poškodoval dirkalnik in vodstvo je podedoval Russell. Krog zatem je Piastri na drugem mestu prehitel Sainza, toda voznika Mercedesa ni več ujel. Norris je po postanku v boksih predčasno odstopil, Verstappen, ki je za trk dobil 10-sekundno kazen, pa je bil peti.

»Neverjetno, bil je trd boj, saj sem začel s tretjega mesta. Gledal sem dirko na velikem zaslonu in vedel, da bo Norris poskušal napasti za zmago. Ekipa je opravila odlično delo, da nas je spravila v boj. Ponosen sem, da sem se vrnil na najvišjo stopničko,« je po zmagi dejal Russell.

Kljub temu je nizozemski trikratni zaporedni svetovni prvak še povečal prednost v seštevku SP. Verstappen ima zdaj 237 točk, Norris je na drugem ostal pri 156, Leclerc pa na tretjem pri 150. Sledita Sainz (135) in Mehičan Sergio Perez (Red Bull/118), slednji je bil danes sedmi.

Naslednja dirka SP bo med 5. in 7. julijem v britanskem Silverstonu.