Na teniškem grand slamu v Wimbledonu, ki se začenja danes, se vse vrti okoli denarja. Nagradni sklad je kar 59 milijonov evrov, zmagovalca v moški in ženski konkurenci bosta prejela po 3,2 milijona. Za primerjavo, to je več, kot je skupni nagradni sklad na kolesarski dirki po Franciji. A milijonov v Angliji niso delili vedno. Mejo enega milijona, namenjenega najboljšemu tenisaču in tenisačici, so namreč dosegli šele leta 2010, pogled desetletja nazaj, točneje v leto 1968, pa razkriva, da je bil tenis vse prej kot dobičkonosen šport, v katerem so najboljši milijonarji. Zmagovalcu pri moških je bilo namenjenih 2000 funtov (ekvivaletno današnjim 51 evrskim tisočakom), pri ženskah pa 800 funtov (danes 20.500 evrov).

Med zaslužkarji (samo uvrstitev v 1. krog je ovrednotena na 71.000 evrov) letos ne bo Slovencev. Med moškimi v kvalifikacijah nismo imeli predstavnika, je pa zato v kvalifikacijah izpadla četverica Slovenk: Veronika Erjavec in Dalila Jakupović v prvem krogu, Tamara Zidanšek in Polona Hercog pa v drugem. In v koga bodo uprte oči? Italijan Jannik Sinner sicer v London prihaja kot aktualna številka ena in zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije, v Wimbledonu pa je lani zmogel do polfinala. Seveda ni mogoče odpisati Novaka Đokovića, ki se je na igrišča vrnil po operaciji meniskusa in poškodbi, ki jo je staknil v Parizu. Srb že trenira na igriščih All England Cluba, a je njegova forma neznanka. Toda sedemkratnega zmagovalca Wimbledona (zmago več ima Roger Federer, ne gre odpisati. Se pa zato kot favorita omenja lanskega zmagovalca, Carlosa Alkaraza, ki je lani v finalu ugnal prav Noleta. Španec je bil tisti, ki je letos Sinnerju največkrat zagrenil življenje. »Ogledal sem si več videoposnetkov, kako sem lani sploh prišel do zmage. Lanskoletno igro želim ponoviti. Rad sem v Wimbledonu, letos sem tukaj še raje, saj sem aktualni prvak. Komajda čakam, da se turnir začne. Počutim se dobro, tudi na travi je moja igra iz dneva v dan boljša,« je dobre volje 21-letni španski teniški igralec, ki je pred tremi tedni dobil pariški grand slam.

Tudi pri ženskah bo pestro, nihče pa med favoritinjami ne omenja Čehinje Markete Vondrušove, lanskoletne presenetljive zmagovalke. Kot naravna favoritinja številka ena se omenja Poljakinja Iga Šwiatek, ki ima na svojem računu že pet zmag na grand slamih, a ji travnata podlaga doslej ni najbolj dišala. Lani je zmogla do četrtifnala. »Ta turnir je kar zapleten, saj je težko načrtovati formo, da si prav na sveti travi najboljši. Upam, da se bom podlage hitro privadila,« pravi 23-letna Poljakinja, ki se je 13. junija sproščala, ko je obiskala koncert pevke Taylor Swift, katere navdušenka je. Za nameček ji je pevka tistega večera poslala osebno napisano pismo, v katerem ji je med drugim čestitala za zmago v Parizu.