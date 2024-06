V slovenski reprezentanci veliko pozornosti namenjajo tudi pripravam na vsakega tekmeca, pri čemer ima pomembno vlogo analitik Dejan Kopasić, ki si pomaga z vsemi možnimi sodobnimi tehnologijami. Vsak trening Slovenije je posnet tudi z dronom. Potem ko je izkušnje nabiral kot pomočnik trenerja v Olimpiji in kot dežurni gasilec vodil nekaj tekem, od leta 2018 deluje v sistemu Nogometne zveze Slovenije.

O tem, kaj je pokazala analiza Portugalcev, tekmeca v osmini finala.

Individualno so zelo kakovostna ekipa. V fazi napada bodo od vratarja naprej verjetno igrali zelo tvegano, saj nizko spustijo veliko število igralcev. Pričakujemo, da se bo Joao Cancelo pojavljal v sredini. Krilni igralci bodo postavljeni zelo široko, Rafael Leao levo in Bernardo Silva desno, kar pomeni, da se bomo morali pripraviti na njihovo igro ena na ena, ena na dva. Ronaldo trenutno deluje na liniji nedovoljenega položaja, kar ni bila njihova značilnost, ko smo se pripravljali za tekmo marca v Stožicah.

O vseh treh slovenskih tekmah v skupinskem delu.

Zelo dobri smo bili v defenzivnem bloku. Fantom ni bilo pod častjo, da so trpeli med tekmo. Dobro smo se pripravili na situacije, ki so odlika tekmecev, in jih skušali izničiti. Majhen problem se je pojavil v trenutku po odvzeti žogi. Tedaj moramo priti iz protipritiska tekmeca, oziroma ko ima veliko število igralcev okrog žoge. Takrat smo bili malo nenatančni, saj smo bili v situaciji, ko bi ena dobra podaja, en dober sprejem odprl ves prostor proti golu tekmeca. Proti Portugalcem bo ta segment igre zelo pomemben. Upam, da bomo natančni in s tem tudi nevarni. Tekmec bi postal ranljiv in s tem njegova igra zelo nezanesljiva.

O tem, ali je nizek obrambni blok recept za Portugalce, saj so tako igrali Čehi, zato so se Ronaldo in druščina zelo mučili.

Lahko pričakujemo, da bomo slej ko prej prisiljeni v nizek obrambni blok. Na takšno igro se moramo dobro pripraviti in pravilno reagirati. Portugalci niso imeli težav le z nizkim blokom Čehov, ampak tudi proti Turkom in Gruzijcem, proti katerim so sicer igrali z malo spremenjeno ekipo. Če se bomo dobro pripravili in po odvzeti žogi dobro reagirali, smo lahko zelo nevarni.

O tem, da je postavitev obrambe v nizkem bloku zelo tvegana, glede na to, da Portugalci premorejo obilo individualne kakovosti.

Pri nizkem bloku si stalno v situaciji, ko lahko en dober predložek, nevaren strel ali poteza posameznika pripelje tekmeca v nevarno območje desetih metrov od gola. Tedaj se lahko zgodi vse, kar je možno.

O tem, kakšna težava za analizo Portugalske je to, da sta merodajni le prvi dve tekmi s s Češko in Turčijo, medtem ko je proti Gruziji igrala z rezervisti.

Kot analitik sem si ogledal vse tri tekme. Zaključke smo potegnili iz prvih dveh tekem. Njihov model igre je bil podoben tudi na tretji tekmi, le druge osebe so bile na igralnih položajih. Morda so bili v nekaterih trenutkih malo manj kakovostni in neuigrani, kar je logično, saj je bila ekipa precej spremenjena. Poleg prvih dveh tekem je za pripravo pomembna tudi tekma marca v Ljubljani, pred katero smo si ogledali pet tekem Portugalske. Imamo dovolj materiala za analizo. Iz vseh teh analiz naredimo povzetek, kar je osnova za ideje, kako vse skupaj udejanjiti skozi treninge.

O tem, ali je analiza tekme z Gruzijo, ki jo je Portugalska izgubila, pokazala, da so si v osmini finala za tekmeca želeli prav Slovenijo.

O tem težko govorim. Delovali so tako, kot da ta tekma za njih ni breme in kar koli se je zgodilo, je za njih nepomembno. Takšen je bil moj občutek. Sploh na koncu, ko so lovili zaostanek.

O igri Portugalcev, ki naj bi igrali s tremi nogometaši v zadnji liniji obrambe in z dvema napadalnima bočnima branilcema.

Spremljam portugalske medije. Eni napovedujejo igro s tremi branilci, drugi s štirimi. Tudi napovedi, kje bo igral Cancelo, na desni ali levi strani, so povsem različne. Treba bo še malo počakati, saj informacije zbiramo do začetka tekme.

O tem, da selektor Kek pravi, da včasih preveč podatkov škodi.

Imamo vzpostavljen ritual spremljanja tekem. Naredimo analizo tekmeca, da igralci dobijo grob občutek, kaj bi se lahko dogajalo na tekmi. Nato iščemo rešitve, kako so se tekmeci branili, napadali, delovali v prehodih v napad in ob prekinitvah. S statistiko, razen ob prekinitvah, igralcev ne obremenjujemo.

O tem, koliko pomagajo videoposnetki tekem.

Imamo dostop do video baze, kjer so le taktični posnetki. V tej bazi je sto reprezentanc, posnetki pa so takšni, da se vseskozi na igrišču vidi 20 igralcev. Takšen zorni kot razkrije, da vidiš vse, kar se dogaja, zato je zelo težko kar koli skriti. Videoposnetke obdelamo in jih pokažemo igralcem.

O tem, kako dolgi so posnetki za igralce.

Naše analize, ko igralcem predstavljamo igro tekmeca, nikoli ne trajajo več kot 15 minut.

