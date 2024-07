V Sloveniji se je lani rodilo najmanj otrok do zdaj, slabih 17.000. Za primerjavo, leta 1988 se jih je rodilo skoraj 10.000 več. Stopnja rodnosti se v Sloveniji znižuje že šest let in znaša 1,6, za obnovo populacije v državi pa je potrebno 2,2 otroka na žensko v rodni dobi. O tem, da je rodnost v deželici na sončni strani Alp premajhna do te mere, da Slovencem grozi gensko izumrtje, pa čivkajo že vrabci na strehi. Kaj storiti, je vprašanje za milijon dolarjev, bi pa slovenskim (mladim) parom gotovo prav prišla pomoč Cupre, etruščanske boginje plodnosti.

Da preverjeno skrbi za večjo plodnost, lahko potrdijo tudi Španci, katerih Cupra podobnih težav ne pozna, saj so njihovi štirikolesniki nadvse plodni do te mere, da jih je iz leta v leto na cestah več. Danes samostojna znamka z izrazitim vonjem po športnosti ima namreč vse več privržencev, formentor – ime je dobil po istoimenskem rtu na Majorki – pa na hrbtu nosi precejšnje breme, saj mora dokazati, da ni zgolj običajen športni terenec, temveč takšen, ki bo voznika navdušil toliko, da bo imel za volanskim obročem ves čas prešeren nasmešek. Za nameček pa mora prepričati zemljane, da hitra vožnja in dobra lega na cesti nista zgolj sopomenki klasičnih športnih avtomobilov. Recept, ki stavi na privlačno in provokativno obliko, zgledne zmogljivosti in najsodobnejše tehnologije, se je tudi pri formentorju izkazal kot zadetek v polno, saj so jih lani dobavili 120.000 oziroma petino več kot leto prej.

Najprej nagradno vprašanje: katero žival vidite ob pogledu na formentorja? Nam so na pamet padle številne živali, a smo bili daleč od uspeha. Razvojniki odgovarjajo – prednji del spominja na morskega psa! A očitno ta morski pes ni nevaren, temveč takšen, v bližini katerega se tudi ranljivi ljudje dobro počutijo in ne poznajo strahu. Zato sploh ne preseneča, da privablja toliko pogledov in zanimanja mimoidočih, pa čeprav so danes ljudje s športnimi terenci zasičeni, saj jih je videti na vsakem vogalu. A v Barceloni, kjer smo formentorja vozili, je na urgenco zagotovo romalo kar nekaj ljudi, ki so pretirano obračali vratove, da bi v zorni kot ujeli vsaj delček tega avtomobila.

V kabini formentorja je izrazit vonj. Ne po tulipanih ali vrtnicah, temveč po športnosti in prestižu. Že voznikov sedež, ki te objame, da misliti, da se je s tem športnim terencem mogoče voziti tudi bolj športno, zagon z gumbom na volanskem obroču po vzoru formul pa to samo nadgradi. Veseli, da so bili razvojniki kar drzni pri kreiranju notranjosti, različni vzorci in uporabljeni materiali (usnje, karbon, reciklirana tkanina) pa so nas popeljali v leta, ko je bil oblikovalec Gianni Versace kralj modnih revij in smo bili med njegovimi strankami. Dostop do vseh menijev je enostaven prek velikega zaslona na dotik s premerom 32,8 centimetra (12,9 palca), alternativa, ki jo med vožnjo priporočamo za večjo varnost, so stikala na volanskem obroču. Seveda pa se poslanstvo tega avta, potem ko osvoji vaše srce z obliko, začne, ko zaženete motor. Alternativ je ogromno. Osnovna bencinski in dizelski motor imata moč 150 konjev (110 kW), pri čemer je bencinar edini, ki jo prenaša prek šeststopenjskega ročnega menjalnika, pri vseh preostalih različicah je sedemstopenjski samodejni. Tokrat nas nista zanimala, saj smo ju v različnih koncernskih avtih testirali že mnogokrat. Zanimivejša sta se nam zdela priključna hibrida, pri čemer smo se osredotočili na zmogljivejšega s sistemsko močjo 272 konjev (200 kW). Imajo mazohistično nrav, bolj jih boste mučili, raje vas bodo imeli. Vas 220 kilometrov na uro maksimalne hitrosti morebiti ne zadovolji? Doseg na elektriko okoli 100 kilometrov vas mora, prav tako možnost polnjenja z močjo vse do 50 kW (zmogljivost baterije je 19,7 kWh).

To uporabnost tega formentorja dvigne v neslutene višave, saj številnim Slovencev to zadošča, da se od ponedeljka do petka brezemisijsko peljejo v službo in nazaj domov. A Špancem vse to ni bilo dovolj. Naredili bomo formentorja, o katerem se bo glasno govorilo, so dejali. Rečeno, storjeno. In takšen z veliko začetnico zmore osupljivih 333 konjev (245 kW). Že sam zvok, ki mu še umetno pomagajo, da doseže visoko oktavo, da vedeti, da ne pozna šale, možnost izklopa sistema nadzora stabilnosti tega sicer štirikolesno gnanega avta pa je korak v smer, da med kupce skuša privabiti vozniško najzahtevnejše, takšne, ki si vsake toliko zaželijo izdatnega odmerka adrenalina v krvi. Ker so želeli, da se adrenalin požene tudi po naši, so med vožnjami zaprli štirikilometrski odsek ceste. Ovinkaste, seveda. Izkaže se kot njegovo naravno okolje, saj boste na cesto prilepljeni podobno kot dojenček na mamine prsi, ljubezen pa postaja iz ovinka v ovinek močnejša. Z opazko, desni sedež naj bo tedaj raje prazen. Pospešek 4,8 sekunde do stotice se zdi za športnega terenca na meji znanstvene fantastike. Lahko smo ponosni, da je v tem formentorju tudi kanček slovenskega, in sicer Akrapovičev izpušni sistem.

Imeti ga ali ne imeti, to je zdaj vprašanje, ki je pri avtomobilih vedno povezano tudi s ceno. Žal ta za avto, ki prodajno pot začenja julija, še ni znana. Ne za osnovni in ne za najzmogljivejši, ki v marsičem najbolje uteleša DNK znamke. Zame ni dileme, všeč mi je, ne glede na pogonski sklop. Priznam, da za volanskim obročem že dolgo nisem tako užival, testne vožnje pa sem pospremil s palcem, obrnjenim navzgor.