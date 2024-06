Prireditev ne bo dovoljena, so sporočili iz urada istanbulskega guvernerja, ne da bi podrobneje pojasnili razloge. Zapisali so le, da so "nezakonite skupine" med organizatorji prek družbenih medijev pozvale k nedovoljenemu protestnemu pohodu, so poročali turški mediji. Območje okoli osrednjega trga Taksim je bilo danes zaprto za vozila, medtem ko je bilo gibanje pešcev pod nadzorom. Policisti so že prejšnji večer v središču Istanbula postavili zapore.

Potem ko je bila parada ponosa več let dovoljena in se jo je udeležilo več deset tisoč ljudi, skušajo oblasti v Istanbulu dogodek od leta 2015 vsako leto preprečiti. Aktivisti se kljub prepovedi skušajo udeležiti pohoda. V preteklosti je tako prišlo do spopadov s policijo in aretacij.