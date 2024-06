Kot je sporočila italijanska nogometna zveza FIGC, bodo do 14. julija še vedno evropski prvaki Italijani nadaljevali pod taktirko Spallettija. "Sem pragmatičen, nemogoče je reševati težave tako, da odpustimo trenerja in nehamo sodelovati z igralci, ki so prispevali k temu dolgoročnemu projektu," je dejal predsednik FIGC Gabriele Gravina.

"Spalletti še vedno uživa naše zaupanje, mora ga imeti, nadaljeval bo delo, čez 60 dni se začne liga narodov," je še dodal Gravina. Spalletti je na tem mestu od lanskega poletja, ko je zamenjal Roberta Mancinija, slednji je z Italijo osvojil lovoriko na prejšnjem Euru. Italija je v soboto v Berlinu izgubila prvo tekmo osmine finala na EP, premagala jo je Švica z 2:0.