Bagnaia je v Assnu, kjer so se dirkači vrnili na sceno po večtedenskem premoru, dobil tako kvalifikacije kot sobotno in nedeljsko dirko. Tudi danes ni imel pravega tekmeca, po startu je takoj prevzel vodstvo in trdno ostal na prvem mestu do cilja. Martin prav tako ni imel težav na drugem mestu, tretje je na koncu pripadlo drugemu Ducatijevemu dirkaču Italijanu Enei Bastianiniju.

V seštevku sezone Martin sicer ostaja na vrhu, a se je prednost še dodatno stopila. Zdaj ima 200 točk, Bagnaia pa je drugi s 190. Naslednja postaja SP bo že naslednji konec tedna preizkušnja v nemškem Sachsenringu.