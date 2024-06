Pred poslanci vladni predlog o pomoči ribičem

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo imel v sredo na mizi vladni predlog spremembe zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, ki določa, da so ribiči upravičeni do nadomestila zaradi izpada prihodka, opredeljuje pa tudi pravno pomoč, ki jim je na voljo.