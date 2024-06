Skupina Domoljubi za Evropo, v kateri so madžarska vladajoča nacionalno-konservativna stranka Fidesz, avstrijska desničarska svobodnjaška stranka (FPÖ) in češka populistična liberalna stranka ANO, naj bi kmalu pridobila več članov in postala "največja frakcija desničarskih sil v Evropi", je zatrdil Orban na skupni novinarski konferenci z vodjo svobodnjakov Herbertom Kicklom in nekdanjim češkim premierjem Andrejem Babišem.

"Potem bo nebo naša meja," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Orban, čigar država bo v ponedeljek prevzela polletno predsedovanje Svetu EU.

Kickl je zavezništvo opisal kot "nosilno raketo" in izrazil prepričanje, da se mu bodo v prihodnjih dneh pridružile še druge stranke na evropski ravni.

Babiš pa je dejal, da se bo nova skupina v Evropskem parlamentu osredotočila predvsem na obrambo nacionalne suverenosti pred EU, boj proti nezakonitim migracijam in umik podnebnih ukrepov v okviru zelenega dogovora.

Trije politiki so podpisali tudi "domoljubni manifest", ki naj bi bil osnova za sodelovanje, navaja dpa.

Fidesz, FPÖ in Babišev ANO so pred tremi tedni zmagali na evropskih volitvah v svojih državah. Glede na uradne izide ima lista Fidesz-KDNP enajst sedežev, FPÖ šest, ANO pa sedem sedežev v novem 720-članskem Evropskem parlamentu, skupno torej 24.

Za ustanovitev parlamentarne skupine je potrebnih 23 evroposlancev iz najmanj sedmih držav članic EU, torej bi bi potrebovali predstavnike vsaj še iz štirih drugih članic. Rok za oblikovanje skupine je do 4. julija. Evropski parlament bo sicer uradno konstituiran 16. julija.

FPÖ je pred tem pripadala manjši evroskeptični skupini v Evropskem parlamentu, Identiteta in demokracija (ID). ANO je po zadnjih evropskih volitvah izstopil iz liberalne skupine Renew, Fidesz pa je v prejšnjem zakonodajnem obdobju po letih sporov o vladavini prava na Madžarskem zapustil Evropsko ljudsko stranko (EPP) in je od takrat samostojen.

Da si Fidesz prizadeva za ustanovitev nove skupine v Evropskem parlamentu, je pred dnevi ob robu zasedanja Evropskega sveta v Bruslju potrdil Orbanov politični svetovalec.

Tuji mediji so med strankami, ki naj bi bile povabljene k sodelovanju, omenjali tudi slovensko opozicijsko stranko SDS. Evroposlanka Romana Tomc, ki bo v novem mandatu podpredsednica skupine EPP, je to v sredo na družbenem omrežju X označila za lažne novice.

Predsednik SDS Janez Janša pa je v četrtek v Bruslju na vprašanje STA, ali bi lahko SDS zapustila EPP, če bo ta znova oblikovala koalicijo s socialisti in liberalci, odgovoril, da "so na mizi vse možnosti".