Branilka naslova Argentina je predtekmovanje končala brez izgubljene točke. Po zmagi nad Perujem z 2:0 v Miamiju je na vrhu lestvice z devetimi točkami in tudi brez prejetega zadetka (5:0).

Za južnoameriške in svetovne prvake ni igral prvi zvezdnik Lionel Messi, ki se je poškodoval na tekmi proti Čilu. Za zdaj ni znano, ali bo Messi nared do četrtfinala. Argentinci pa so bili tokrat tudi brez selektorja Lionela Scalonija, ki ga je južnoameriška nogometna zveza Comebol kaznovala s prepovedjo vodenja ene tekme, ker so njegovi nogometaši dvakrat prepozno prišli na igrišče v drugem polčasu.

Proti Peruju je bil mož odločitve Lautaro Martinez, takoj na začetku drugega dela je dosegel vodilni gol, v 86. minuti pa postavil končni izid. Vmes pa je Leandro Paredes zapravil tudi enajstmetrovko. Argentina bo v četrtfinalu igrala z drugo ekipo skupine B, ta bo predtekmovanje končala v noči na ponedeljek.

Kanada, ki kot gostja prvič nastopa na južnoameriškem prvenstvu, pa se je tudi uvrstila v izločilne boje kot druga v skupini. Za napredovanje je bil dovolj že neodločen izid 0:0 s Čilom. Slednji, celinski prvak v letih 2015 in 2016, bi za napredovanje potreboval zmago. Svojim soigralcem je delo otežil Gabriel Suazo, ki je že po 27 minutah moral z igrišča zaradi dveh rumenih kartonov, Kanada pa je zadržala zanjo ugoden začetni izid.

Kanada bo v četrtfinalu igrala z zmagovalcem skupine B, kjer po dveh krogih vodi Venezuela.