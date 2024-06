V ponedeljek zjutraj bo še deloma sončno. Dopoldne se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, popoldne in zvečer pa tudi drugod. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Sprva bo pihal veter južnih smeri, popoldne in zvečer bo zapihal okrepljen severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 22 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek bo že večinoma suho, delno se bo razjasnilo. V torek bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Hladneje bo. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe.

Vremenska slika: Severno od Alp je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad severno Nemčijo in Poljsko. Vremenska fronta valovi od Rusije do Francije in se od zahoda pomika proti Alpam. Z jugozahodnikom nad naše kraje doteka suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in vroče, pihal bo jugozahodnik. V Alpah bodo popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in nevihte. V ponedeljek bo oblačnost naraščala. Dopoldne se bodo plohe in nevihte začele pojavljati v krajih zahodno in severno od nas in se popoldne širile proti vzhodu in jugu.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, sredi dneva in popoldne bo po nižinah povečana toplotna obremenitev. V ponedeljek bo vpliv bo zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Vročina bo popoldne popustila.