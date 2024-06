Slovenski odbojkarji ne bodo igrali v finalu lige narodov. V polfinalu zaključnega turnirja v Lodžu jim ni uspelo premagati uroka Japonske, druga reprezentanca sveta jih je premagala še petič zapovrstjo. Tokrat z izidom 3:0, ki pa ni ravno najbolj realen, saj so bili Slovenci v nizih povsem enakovredni. Slovenci, sicer zmagovalci rednega dela lige, se bodo merili za tretje mesto, njihov tekmec bodo Poljaki.

Slovenci so pred dvobojem upali, da bodo vendarle našli rešitev proti hitri, gibčni in skočni ekipi, ki jim ni nikoli ustrezala. A je niso. Japonci so delovali bolj sveže, imeli več energije, predvsem starejšim slovenskim igralcem, ki že ves čas lige nosijo veliko breme v slovenski igri, se je že poznala utrujenost. Pomanjkanja borbenosti in želje jim ni mogoče očitati, toda proti ekipi, ki jim je v rednem delu zadala edini poraz, jim je vendarle nekaj zmanjkalo. Predvsem zbranost v končnicah, tako v drugem kot v tretjem nizu, v katerih so že občutno zaostajali, so namreč imeli v zaključku svoje priložnosti, da bi iztržili ugodnejši izid.

Tekmo so začeli s Sašo Štalekarjem, ki je na mestu blokerja zamenjal Alena Pajenka. Na začetku je visoki bloker upravičil zaupanje, toda pri izidu 17:18 je sledil nesporazum med njim in podajalcem Gregorjem Ropretom, napaka je tehtnico obrnila na stran Japoncev. Selektor Gheorghe Cretu je na igrišče poslal Pajenka, toda zaostanka njegova ekipa ni nadoknadila, niz je z asom končal Yuji Nishida.

Za razplet tekme je imela bržkone največji vpliv končnica drugega niza. V njej so Slovenci vodili s 23:22 in imeli nekaj lepih priložnosti, da v protinapadu prednost povečajo. A Japonci so s pravimi akrobacijami reševali nemogoče, za kar so bili nagrajeni s točko. Cretu se je zavedal, da bi ta točka lahko imela posledice v glavah njegovih varovancev, zato je zahteval odmor. Po njem so sicer prišli do zaključne žoge, a ta ni zadostovala, v nadaljevanju pa sta niz odločila dva asa Japoncev.

Ti so imeli vse do vodstva vse stvari v svojih rokah tudi v tretjem nizu, v katerem je pri Slovencih zaigral tudi Rok Možič. Vodili so z 18:12, toda nato se je nenadno slovenska igra dvignila. Slovenci so izenačili na 19:19, po seriji odličnih servisov Tončka Šterna tudi povedli s 23:20. Imeli so nekaj zaključnih žog, toda niz in končna zmaga sta vendarle odšla v roke tekmecev.

Slovenci se bodo tako merili za tretje mesto, njihov tekmec Poljska, ki je nekoliko nepričakovano z 2:3 klonila proti olimpijskim prvakom Francozom.