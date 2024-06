Nemčija je drugo tekmo osmina finala evropskega prvenstva v nogometu začela udarno. Branilec Borussie Nico Schlotterbeck je že v 4. minuti po kotu zadel z glavo, a zadetek ni obveljal, saj je glavni sodnik pred tem dosodil prekršek v napadu. Silovit pritisk Nemcev ni popustil, tri minute pozneje je Joshua Kimmich s kakšnih dvajsetih metrov pomeril proti zgornjemu levemu kotu danskega vratarja Kasperja Schmeichla, ki se je izkazal z obrambo. Le nekaj minut kasneje je nato Antonio Rüdiger prek polovice igrišča z globinsko podajo našel Kaia Havertza, ki je z imenitnim volejem z levico, še preden je imela žoga priložnost pristati na zelenici še drugič ogrel roke Schmeichla.

Po prvih dvajsetih minutah so Danci vendarle uspeli zajeziti nemško prevlado, trenutek, ki je podčrtal to spremembo dinamike na terenu, pa je bila priložnost Christiana Eriksena, ki je po mojstrskem sprejemu sprožil proti golu Manuela Neuerja. Njegov nevaren poizkus je uspel blokirati Rüdiger. Sledila je še ena priložnost Dancev, ko je znotraj šestnajsterca podajo prejel Joakim Mæhle, a nato streljal izven okvirja vrat. Po dobre pol ure igralnega časa je nato zaradi nevihte sledila daljša prekinitev tekme, v nadaljevanju pa so dve zaporedni priložnosti nanizali Nemci. Najprej je v 37. minuti danski vratar ustavil strel z glavo Havertza, minuto pozneje pa je Schlotterbeck iz nekoliko slabše pozicije prav tako z glavo mimo desne vratnice. Zadnjo priložnost prvega polčasa so nato imeli igralci Danske, ko je Rasmus Højlund v protinapadu po podaji vezista Thomasa Delaneyja ni uspel dvigniti žoge preko Neurja, ki je s prihodom iz gola rešil Nemce pred zadetkom tik pred velikim odmorom.

V drugem polčasu sta ekipi nadaljevali z napadalno, odprto igro, ki smo jo gledali v prvem delu. Joachim Andersen je Dance v 48. minuti popeljal v vodstvo, a je sodnik po videopregledu akcije zaradi prepovedanega položaja še drugič na tekmi razveljavil gol. Odločala je dobesedno konica stopala. Na drugi strani pa je tehnologija nato vsega nekaj minut pozneje pokazala, da so Danci v svojem kazenskem prostoru igrali z roko, Havertz pa je nato z natančnim strelom v levi spodnji vratarjev kot strel z bele točke pretopil v vodstvo gostiteljev prvenstva. Četrt ure pozneje so nato Nemci povišali prednost na 2:0. Po proti napadu je svoj tretji zadetek na turnirju dosegel mladi as nemškega elfa Jamal Musiala. Kljub temu da smo do konca tekme na obeh straneh videli še nekaj priložnosti, se rezultat ni več spremenil. Nemci se torej na domačem prvenstvu veselijo uvrstitve v četrtfinale, kjer bodo igrali bodisi s Španci bodisi z Gruzijci.