Po koncu skupinskega dela evropskega prvenstva v nogometu sta danes na sporedu prvi dve tekmi osmine finala. Najprej so na zelenico stopili Italijani in Švicarji. Tekma se je začela s tipično previdno igro na obeh straneh, že po četrt ure igre pa so se začele obetavnejše napadalne akcije. Prvo izrazito priložnost smo videli v 24. minuti, ko je po odlični podaji v prostor z leve pred italijanskega vratarja pritekel Breel Embolo, ki pa se je nekoliko obotavljal in nazadnje sprožil polvisok strel proti levi vratnici, ki ga je Gianluigi Donnarumma suvereno obranil. Na drugi strani bi lahko le dve minuti zatem sledila kazen za Švicarje, a je bil strel Federica Chiese, ki se je prebil skozi obrambo nasprotnika, vendarle blokiran.

Oboji so nadaljevali z odprto igro, z nekaj polpriložnostmi na obeh straneh. Švica je še naprej pretila z akcijami preko Embola in po pol ure igre dodobro prevzela pobudo na igrišču. To se jim je obrestovalo v 37. minuti, ko je Ruben Vargas s podajo z levega roba šestnajsterca tam, kjer napadalci ne bi smeli biti nepokriti, našel nepokritega vezista Rema Freulerja, ki je ob bližnji vratnici za uvodno vodstvo premagal Donnarummo. Italijani so po prejetem zadetku, kot radi rečemo, stopilo na žogo, a so terensko premoč zadržali zgolj za nekaj minut, nato pa so Švicarji znova preselili dogajanje na italijansko polovico. Le malo je manjkalo pa bi vodstvo podvojili: v sodnikovem dodatku je Fabian Rieder iz prostega strela stresel vratnico, Stephan El Shaarawy, ki je storil prekršek za ta prosti strel, pa si je lahko oddahnil tudi zato, ker ga je sodnik kaznoval samo z rumenim kartonom.

Azzurri prvič poraženi v osmini finala

Drugi polčas se je za Azzurre začel obratno od želja, namesto da bi dosegli hiter izenačujoči zadetek, je podajalec pri prvem zadetku Švicarjev Vargas z izjemnim strelom s kakšnih 16 metrov po lepi kombinatorni akciji s soigralci sprožil neobranljivo in povišal na 2:0. Švicarji bi sicer v 51. minuti kmalu zatresli še tretjič, le da na svoji polovici igrišča. Potem ko je v obrambi nerodno posredoval Fabian Schär, sicer branilec angleškega Newcastla, se je majala vratnica Yanna Sommerja. Italija je v nadaljevanju vendarle uspela dvigniti nivo igre, a si varovanci Luciana Spallettija ob zanesljivi švicarski obrambi niso in niso mogli priigrati vidnih priložnosti.

Praktično edino resno priložnost so tako imeli v 74. minuti, ko je po podaji Bryana Cristanteja desno vratnico švicarskega gola iz neposredne bližine zadel Gianluca Scamacca. Ta priložnost se je do konca tekme izkazala za ključno, saj bi znižanje rezultata bržkone pomenilo drugačen zaključek tekme od tistega, ki smo ga gledali. Švicarji so namreč brez pretresov pripeljali srečanje do zmagovitega konca. Po zmagi nad dvakratnimi evropskimi prvaki v letih 1968 in 2020 so se tako še drugič uvrstili v četrtfinale zaključnega turnirja stare celine po letu 2020. Na tekmi, ki bo 6. julija v Düsseldorfu, se bodo pomerili z zmagovalci srečanja Anglije in Slovaške, ki bo potekalo jutri v Gelsenkirchnu. Danes ob 21. uri pa se bo v Dortmundu začela druga tekma osmine finala med Nemčijo in Dansko.