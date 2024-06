Večja skupina protestnikov je okoli 5.45 po lokalnem času poskušala prebiti policijski kordon, je pojasnila tiskovna predstavnica policije in dodala, da so policisti uporabili solzivec in pendreke, da bi ustavili napredovanje protestnikov.

»V četrti Ruettenscheld je prišlo do nasilja. Demonstranti so napadli varnostne sile. Izvedenih je bilo več aretacij,« je kasneje na omrežju X sporočila nemška policija. Po njihovih navedbah bo danes za varnost v Essnu skrbelo okrog 1000 policistov.

Spopadi so se odvili pred začetkom kongresa AfD v mestni dvorani Grugahalle, na katerem bo sodelovalo okoli 600 članov stranke. Oblasti pričakujejo množične demonstracije z do 100.000 protestniki, pri tem pa opozarjajo, da bi med njimi lahko bili tudi potencialno nasilni skrajni levičarji.

Številne skrajne levičarske skupine so že prej napovedale, da bodo skušale blokirati vhode na prizorišče, da bi preprečile vstop članom AfD.

»Tu smo in tu bomo ostali. Kot vse druge politične stranke imamo pravico do izvedbe kongresa,« je ob današnji otvoritvi dvodnevnega dogodka dejala sopredsednica stranke Alice Weidel.

Člani AfD so na kongresu za sopredsednika stranke ponovno izvolili Weidel in Tina Chrupallo, ki sta se potegovala za nov mandat.

Osrednji temi kongresa sta rezultat stranke na nedavnih evropskih volitvah, na katerih se je AfD sicer odrezala dobro, toda nekoliko slabše od pričakovanj, in priprave na jesenske volitve v treh vzhodnonemških deželah.

»Na vzhodu smo številka ena. Na teh volitvah želimo zmagati, svoj položaj pa želimo razširiti in ohraniti,« je poudaril Chrupalla.

Weidel je medtem napadla vladajočo koalicijo, zlasti nedavno spremembo zakona o državljanstvu, ki omogoča hitrejšo pot do nemškega potnega lista in dvojnega državljanstva. Opozorila je, da bo »Nemčija sama sebe pokončala, če se ne bomo pobrali in končno končali te hipijevske norosti«.

Prav tako je izjavila, da je v najboljšem interesu Nemčije in Evrope, da Ukrajina ne postane članica EU.