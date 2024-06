»Pred stotimi dnevi smo s strateškim in celovitim partnerstvom odprli novo obdobje v odnosih med Egiptom in EU. Danes to uresničujemo. Egiptovskim podjetjem in podjetnikom zagotavljamo milijardo evrov makrofinančne pomoči, ki bo spodbudila reforme,« je ob odprtju konference v Kairu dejala von der Leyen.

Pojasnila je, da bo EU z makrofinančno pomočjo zagotovila naložbe, ki bodo Egiptu pomagale postati središče čiste energije. »Za egiptovsko mladino pa bomo zagotovili nov program za pridobivanje spretnosti, da bo uspešna v gospodarstvu prihodnosti. In to je šele začetek,« je dodala.

»Konferenca je bila sklicana v občutljivem času, ko se vrstijo mednarodne in regionalne krize. Egipt pa se je izkazal kot zanesljiv partner pri soočanju s skupnimi izzivi na način, ki zagotavlja varnost in stabilnost,« je medtem izjavil egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi.

Ob tem je dodal, da je konferenca pomembna platforma za krepitev odnosov med Egiptom in EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dogovor, ki predvideva do milijardo evrov pomoči, je sicer del svežnja v skupni vrednosti 7,4 milijarde evrov, ki sta ga EU in Egipt potrdila marca.

Konferenca v Kairu je hkrati tudi platforma za razpravo o gospodarskih reformah, ki jih Egipt izvaja za izboljšanje poslovnega okolja in privabljanje tujih naložb. Te reforme in naložbe naj bi pospešile energetski prehod, spodbujale krožno gospodarstvo ter krepile farmacevtski, medicinski, avtomobilski in kmetijski sektor.

Na konferenci naj bi evropska in egiptovska podjetja napovedala oziroma podpisala več investicijskih dogovorov v vrednosti 40 milijard evrov, je še sporočila Evropska komisija.