Napadalec je danes okrog 11. ure s samostrelom streljal na enega izmed policistov, ki so varovali izraelsko veleposlaništvo v Beogradu, poročata srbski portal N1 in srbska tiskovna agencija Tanjug. Policija je napadalca v samoobrambi ustrelila in ubila, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Ranjen je bil tudi eden izmed policistov, ki so ga odpeljali na zdravljenje v bližnjo bolnišnico.

Tako srbski premier Miloš Vučević kot minister za notranje zadeve Ivica Dačić sta napad označila za teroristično dejanje. "Srbija je sposobna odločno odgovoriti na grožnjo terorizma. Kdor je mislil, da nas lahko s takšnim nedelovanjem destabilizira, se je zmotil," je dejal Vučević.

Ob tem je poudaril, da je bil napad "dejanje norosti, ki ga ni mogoče pripisati nobeni veri in nobenemu narodu". "Gre za zločin, ki ga je zagrešil posameznik z imenom in priimkom. Zato državljane pozivam, naj ostanejo mirni in ne podlegajo propagandi tistih, ki bi nas radi razdelili med seboj," je dodal.

Po besedah Dačića obstajajo indici, da so v ozadju napada ljudje, ki so že poznani policiji in varnostnim organom, povezani pa naj bi bili s skrajnim islamskim vahabitskim gibanjem. Dačić je sicer dodal, da so to za zdaj nepotrjene informacije.

"Preventivno smo pridržali še nekaj oseb, ki so se nahajale v bližini policijskih objektov," je še povedal notranji minister in dodal, da bodo v Beogradu okrepili varnostne ukrepe pred veleposlaništvi in vladnimi poslopji, pa tudi na javnih mestih, kot so trgovski centri in sprehajališča.

Sprva identiteta napadalca ni bila znana, pozneje pa je Dačić sporočil, da je teroristični napad izvedel 25-letni Miloš Žujović. Njegovo versko ime je Salahudin. Prihaja iz Mladenovca, a se je preselil v Novi Pazar.

"Policija bo izvedla preiskave na več lokacijah. Vse sile so v najvišji stopnji pripravljenosti," je dodal srbski notranji minister.

Pristojni organi preiskujejo vse okoliščine napada in možne motive. Dačić je povedal še, da je v bolnišnici obiskal ranjenega policista, ki so ga operirali, potem ko ga je napadalec zadel v vrat. Kot poroča Tanjug, ranjeni policist ni življenjsko ogrožen. Izraelsko veleposlaništvo v Beogradu je medtem za N1 sporočilo, da v času incidenta uradnikov in diplomatov ni bilo v stavbi, ter ranjenemu policistu zaželelo čimprejšnje okrevanje.