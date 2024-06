Po navedbah palestinskih reševalcev so bile med žrtvami napadov v mestu Gaza tudi ženske in otroci, več stavb pa je bilo poškodovanih. Izraelska vojska je medtem potrdila napade na okrožje Sujaja v mestu Gaza ter dodala, da je med operacijami zasegla večjo količino orožja in streliva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska je sicer v četrtek za več sosesk mesta Gaza, tudi za Sujajo, odredila evakuacijo in se pri tem sklicevala na zaostrene varnostne razmere. Številni so že začeli bežati proti jugu, kjer naj bi Izrael za njih vzpostavil humanitarni koridor.

V preteklosti so takšnim pozivom izraelske vojske običajno sledile obsežne vojaške operacije. Prav tako pa so bila tarča napadov pogosto tudi območja, kamor so se zatekli civilisti in za katera je Izrael trdil, da so varna.

Izrael je z napadi nadaljeval tudi v mestu Rafa na jugu enklave, kjer sta bili ubiti najmanj dve osebi, več pa je bilo ranjenih, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska je v oblegani palestinski enklavi od 7. oktobra lani po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti ubila 37.834 ljudi. Samo v zadnjih 48 urah je bilo v izraelskih napadih ubitih 69 ljudi.

Predstavnica agencije ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) Louise Wateridge je medtem v petek obsodila neznosne razmere na obleganem palestinskem ozemlju in opozorila, da so prebivalci Gaze prisiljeni živeti v razstreljenih stavbah, njihova taborišča pa se pogosto nahajajo tudi ob ogromnih kupih smeti.

Dejala je, da je bila ob svoji nedavni vrnitvi v mesto Han Junis šokirana. »Stavbe, če sploh še stojijo, so zgolj okostja. Vse je v ruševinah. Tam ni vode, ni sanitarij, ni hrane,« je poudarila in dodala, da ljudje kljub temu še naprej živijo v mestu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Opozorila je tudi na pomanjkanje goriva, kar onemogoča dostavo humanitarne pomoči, zlasti hrane. To pa ima vidne posledice za prebivalstvo. »Ko vidim svoje kolege in prijatelje, so vidno neprepoznavni, saj se ob dolgotrajnem nezanesljivem dostopu do hrane začneš starati, videti si nezdrav, tvoja koža spremeni barvo,« je dodala.