Janža je zadetek dosegel v 77. minuti po izvedbi kota. Žogo je z glavo v kazenskem prostoru izbil danski branilec, a je ta prišla zgolj do Janže, ki jo je iz 24,42 metrov zadel z levico in z izjemno hitrostjo ob odboju od zadnjice Mortena Hjulmanda poslal v danski gol. Točne podatke hitrosti leta in razdalje sta izračunali Uefa in proizvajalec žoge Adidas ob uporabi tehnologije spremljanja žoge.

Izjemno levico Prekmurca v slovenski izbrani vrsti so sicer opazili številni novinarji na prvenstvu v Nemčiji. O njej se je večkrat med spremljanjem tekme med Slovenijo in Anglijo razpisal tudi britanski časnik Guardian.

Slovenski junak tekme z Dansko pa ne bo na voljo selektorju Matjažu Keku v osmini finala proti Portugalski, saj si je ravno proti Angliji prislužil drugi rumeni karton.

Drugi v kategoriji najmočnejšega strela ob zadetku je bil Razvan Marin (125,15 km/h) na tekmi njegove Romunije in Ukrajine, tretji pa Turek Arda Güler (118,35) proti Gruziji.

Tudi sicer so Slovenci podpisani pod nekatere druge statistične presežke na EP v Nemčiji. Benjamin Šeško je tako dosegel najvišjo hitrost teka, ko je na dvoboju z Anglijo dosegel 35,9 km/h.

Če bi bil strel 21-letnega napadalca ob vratnico proti Danski le nekaj trenutkov pred doseženim golom Janže za centimetre bolj natančen, bi bržkone bil tudi na prvem mestu v kategoriji najhitrejšega leta žoge ob doseženem zadetku.

V obrambi pa se je v statistko pri Sloveniji najbolj izkazala Jaka Bijol. Igralec Udineseja je doslej zabeležil največ izbitih žog (27) na prvenstvu, v startih na žogo pa je z desetimi na četrtem mestu.