Višje, sezonske cene cestnine veljajo za določene kategorije vozil, in sicer za motorje, osebna vozila, osebna vozila s prikolicami in za avtodome. Tovornjaki in avtobusi tudi v poletnih mesecih plačujejo enako cestnino kot sicer, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Od ponedeljka bo tako za cestnino na delu avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem treba odšteti 2,80 evra, medtem ko ta zdaj stane 2,50 evra. Na delu med Zagrebom in Dugopoljem se bo cestnina zvišala z zdajšnjih 24 evrov na 26,40 evra, za vožnjo na odseku Zagreb-Reka bo treba namesto zdajšnjih 9,20 evra odšteti 10,10 evra, za odsek med Zagrebom in Goričani pa 6,40 evra (zdaj 5,80 evra).

Hrvatske autoceste uvode sezonske cijene putarine koje će važiti od 1. jula do 30. septembrahttps://t.co/18JcPbibEe — Mondo (@MondoBH) June 28, 2024

Na avtocesti A3 se bo cestnina za vožnjo na odseku med Zagrebom in Lipovacem podražila z zdajšnjih 16,90 evra na 18,60 evra, na odseku med Zagrebom in Osijekom pa z zdajšnjih 16,10 evra na 17,70 evra.

Hac je sezonske cene cestnin uvedel leta 2017, v zadnjih štirih letih pa se cene po njihovih navedbah niso spreminjale. Kot so še navedli v Hacu, cen tudi niso usklajevali z inflacijo, zato so te niso spremenile že vse od leta 2012, po uvedbi evra januarja lani pa so cene celo zaokrožili navzdol.

S sezonskim zvišanjem cen za določene kategorije vozil želijo v podjetju nuditi podporo prebivalcem in gospodarstvu v času turistične sezone. Za sezonsko zvišanje cen se v Hacu odločajo ob dejstvu, da se kar okoli 40 odstotkov vsega letnega prometa ustvari v poletnih mesecih, na nekateri avtocestnih odsekih pa se število vozil v tem času glede na ostali del leta tudi potroji.

Na Hrvaškem sicer z avtocestami upravljajo različna podjetja. Poleg Haca še BINA Istra, v kateri ima večinski delež francoska družba Bouygues, skrbi pa za 140 kilometrov avtocest in hitrih cest, bolj znanih kot istrski ipsilon, in Autocesta Zagreb-Macelj (AZM)), v katerem je večinski lastnik avstrijski Strabag, upravlja pa 60 kilometrov avtoceste med hrvaško prestolnico in mejnim prehodom Gruškovje.

Do konca leta 2020 je bilo med upravljalci še podjetje Autocesta Rijeka-Zagreb (ARS), ki pa se je 1. januarja 2021 združilo s Hacem. Enotno hrvaško avtocestno podjetje tako upravlja 1105 kilometrov avtocest na Hrvaškem.