Obračun Švice, ki je med drugim v skupini igrala neodločeno z Nemčijo ter si prislužila dodatno spoštovanje, in Italije se pri mnogih nagiba na stran prve, ki je doslej pustila boljši vtis kot "azzurri". Da pa bi znala biti tekma izenačena, kaže statistika zadnjih petih medsebojnih tekem, prav vsaka se je končala z neodločenim izidom.

Čeprav so se Italijani v izločilne boje izvlekli v zadnjem krogu skupinskega dela, pa samozavesti ne manjka. »Nobeno moštvo si ne želi igrati proti Italiji, ker imamo bogato nogometno zgodovino. Smo tudi branilci naslova in nikoli ni lahko igrati proti nam,« je Evropski nogometni zvezi povedal krilni igralec Stephan El Shaarawy.

Nemci pa bodo favoriti v boju z Danci, čeprav nekdanji nemški napadalec Rudi Völler, ki zdaj v reprezentanci opravlja vlogo športnega direktorja, opozarja na dansko fizično moč in igro z glavo. »Težko je proti njim priti do priložnosti, a po drugi strani tudi oni včasih zatajijo pri doseganju golov,« je dodal Völler.

Danci so igrali skupaj v skupini z Angleži, s Srbi in Slovenci. Tako kot slednji so trikrat remizirali. »Nemčija je dobra ekipa. Igra doma, toda za osvojitev naslova moraš premagati vsakogar. Ni pomembno, če se z njimi pomerimo zdaj, v polfinalu ali četrtfinalu. Treba jih je premagati,« je dejal branilec Danske Joakim Maehle.

V nedeljo bosta tekmi Anglija - Slovaška (18.00) in Španija - Gruzija (21.00), v ponedeljek Francija - Belgija (18.00) in že omenjena Slovenija - Portugalska (21.00), v torek pa še Romunija - Nizozemska (18.00) in Avstrija - Turčija (21.00).