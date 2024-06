Slovenska košarkarska reprezentanca je uspešno opravila generalko pred odhodom na olimpijske kvalifikacije. Pred 8000 gledalci je v Stožicah premagala Brazilijo s 86:80, prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić pa je tekmo končal z 32 točkami.

Slovenija je v pripravah na olimpijski kvalifikacijski turnir v Pireju od 2. do 7. julija odigrala tri prijateljske tekme. V dvobojih z Litvo, v katerih Luka Dončić ni sodeloval, je iztržila polovičen izkupiček, danes pa je bila prepričljivo boljša od tretje ekipe iz Južno Amerike, ki jo vodi hrvaški strokovnjak Aleksander Petrović.

S tem je Slovenija končala priprave na nastop v Pireju, kamor bo odpotovala v nedeljo in kjer jo prva tekma proti Hrvaški čaka v torek, 2. julija, ob 20. uri. V skupini se bo nato 4. julija srečala še z Novo Zelandijo, v primeru uvrstitve v polfinale pa se bo pomerila z Grčijo, Dominikansko republiko ali Egiptom.

Slovenija je do zmage prišla na krilih Luke Dončića, ki je vnovič zabeležil številke za občudovanje. V dobrih 31 minutah na parketu je dosegel 32 točk ob metu 11:19 iz igre, 9:11 za dve točki, trojke 2:8, prosti meti 8:13, ob tem pa je zbral še 7 skokov in 7 podaj (statistični indeks 34). Imel je še dve ukradeni žogi, eno izgubljeno, tekmeci pa so nad njim naredili enajst osebnih napak.

Zmago je Slovenija potrdila v zadnji četrtini, ki jo je dobila s 24:19. Pri rezultatu 75:71 se je oddaljila na 85:72 in zanesljivo dokončala svojo nalogo.

Poleg Dončića sta v napadu izstopala Aleksej Nikolić s 14 točkami (met 3:6, trojke 2:4, 2 podaji) in Josh Nebo (10 točk, met 4:5, 4 skoke), ki je kot naturalizirani igralec nadomestil Mikea Tobeyja.

Selektor Aleksander Sekulić bo dvanajsterico za olimpijski turnir sporočil v nedeljo tik pred odhodom; danes od štirinajstih igralcev priložnosti nista dobila Bine Prepelič in Jan Špan.

»Zmaga pred odhodom v Pirej je zelo dobrodošla, zavedamo pa se, da nam zmanjkuje časa za dodatno uigravanje. Na treningih, ki nas čakajo, želimo izpiliti določene podrobnosti, tako da bomo za tekmece čim bolj raznoliki in nepredvidljivi. Dončić je pred tekmo dejal, da želi čim več minut, da pride nazaj v ritem. Čeprav je še pred kratkim igral v finalu lige NBA, ima neverjetno željo za tekmovanje in dokazovanje,« je dejal Aleksander Sekulić, selektor Slovenije.

»Morda se nam je malo poznala utrujenost po dveh tekmah z Litvo, a na srečo je bil tu Luka Dončić, ki je poskrbel, da smo tekmo mirno pripeljali do konca. Zagotovo je to lepa popotnica pred odhodom v Pirej, kjer upam, da bomo pokazali podobne predstave. Dončić je v ekipo prinesel svežino, pozitivno energijo, je zabaven in komunikativen, pravi vodja na igrišču in izven njega, zato je lepo biti v njegovi družbi,« je bil poln pohval Edo Murić.