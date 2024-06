In ne le, da je Aco Pejović menda celo Modrićev najljubši glasbeni izvajalec, njegova najljubša pesem naj bi bila »Sve ti dugujem«, odkar sta se spoznala, sta postala tudi prava prijatelja. »Luka je moj veliki brat, veliki prijatelj in nekdo, s katerim se veliko družim, prav tako veliko časa skupaj preživita najini družini. Ko sva se spoznala, mi je dejal, da posluša moje pesmi, prav tako tudi njegova žena Vanja. In še nekaj vam izdam: Luka je nabavil poseben glasbeni sistem za karaoke, in ko se družimo pri njem, večkrat skupaj pojemo do jutranjih ur,« je povedal Pejović. Modrića je sicer spoznal prek še enega nogometnega prijatelja, Črnogorca Predraga Mijatovića, ki je bil, tako kot je zdaj Modrić, nekdaj član Reala iz Madrida. Pejović je tako tudi pogost gost na tekmah v Madridu, kjer se, kot pravi, najbolj veseli prav Modrićevih golov.