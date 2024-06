Njeno skupno bogastvo namreč ocenjujejo na okroglih 100 milijonov evrov, v kar je poleg številnih nepremičnin všteto tudi lastništvo televizijskega programa DM Sat. »To niti ni tako pomembno. Najpomembnejša v življenju je sreča, zato bi izbrala vse drugo kot to, da bi bila bogata in nesrečna. Tega ne privoščim nikomur. Ljudje se pošteno motijo, če mislijo, da je bogastvo zagotovilo za življenjsko srečo,« je ob tem povedala Mirkovićeva. Na drugem mestu glasbenih bogatašev je prav tako ženska, in sicer Lepa Brena, katere bogastvo ocenjujejo na 80 milijonov evrov, med drugim pa izpostavljajo njena lastništva nepremičnin v Miamiju na Floridi v ZDA, v Monte Carlu in Beogradu ter jahto, ki jo ima zasidrano v Črni gori. Sledi še ena predstavnica nežnejšega spola, Ceca Ražnatović, ki pa ima že polovico manj, in sicer njeno bogastvo ocenjujejo na približno 40 milijonov evrov, omenjajo pa nepremičnine v Beogradu in na Cipru.

Šele na četrtem mestu sledi prvi glasbenik, in sicer Zdravko Čolić, čigar bogastvo ocenjujejo na 25 milijonov evrov. »Spoštovanje in čast sta zame najpomembnejša in to bi rad prenesel tudi na hčerki. Ni vse samo v denarju in bogastvu,« je na to temo povedal Čolić.