Celine Dion na Hauserjevem koncertu

Po koncu nedavnega koncerta hrvaškega violončelista Stjepana Hauserja v Las Vegasu se o njem verjetno ne bi toliko govorilo, če ga ne bi obiskala tudi Celine Dion, ki se že več let bori z redko in zahrbtno nevrološko boleznijo, tako imenovanim sindromom otrdelega telesa. Kanadska pevska diva se je namreč pojavila v prvih vrstah koncerta Rebel With A Cello, Hauser pa se je očitno zavedal (ali pa so mu to sporočili), kdo je na njegovem koncertu, saj je v nekem trenutku zaigral melodijo skladbe My Heart Will Go On, tiste torej, ki jo je Celine Dion zapela leta 1997 in je bila del kultnega filma Titanik.