»Kadar govorimo o vpletenosti nečesa v imunski sistem, lahko stres zagotovo poslabša stanje, ni pa to nujno. Če je nekaj genetsko vnaprej določeno, lahko s stresnimi dogodki dodatno vplivate na hitrejše poslabšanje stanja,« je razlagala zdravnica, Jovana Joksimović pa je ob tem povedala, da ima sama vitiligo, kar je sogovornico presenetilo, saj je dejala, da tega ni vedela. »Imam ga na licu, lakti, roki, a sem to povsem sprejela in ga celo vzljubila. Razmišljam v smislu, da je na meni tako ali tako težko opazen in da ga lahko opazijo samo zlobni in zavistni ljudje. Je pa res, da je bilo včasih huje, vsaj zdi se mi, da madeži niso več tako beli, videti je, kot da bi pigment počasi dobivala nazaj,« je brez težav razložila žena znanega srbskega glasbenika Željka Joksimovića in dodala, da je najboljši nasvet, ki ga lahko ponudi ljudem, ki se ukvarjajo s takšnimi in podobnimi težavami, naj vzljubijo svoje »pomanjkljivosti« in se z njimi ne obremenjujejo.

Vitiligo je kožna bolezen, za katero so značilni povsem beli kožni madeži različnih oblik in velikosti, ki drugih vplivov na zdravje nimajo. Strokovnjaki ocenjujejo, da se z njim spopada od 0,5 do dva odstotka svetovne populacije.