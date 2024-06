Turk znova prvi favorit

Po relijih v Vipavski dolini in Velenju se bo državno prvenstvo nadaljevalo v Železnikih. To bo enajsta izvedba relija na Gorenjskem, ki delno poteka tudi po trasi nekdanjih dirk Loka in Kompas. Tokrat bo na sporedu deset hitrostnih preizkušenj v dolžini 94 kilometrov, prijavljenih je 48 slovenskih posadk. Prva favorita za zmago bosta Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta do zdaj v Železnikih zmagala štirikrat. Tudi začetek te sezone je bil povsem po željah 42-letnega voznika iz Idrije, ki je z dvema zmagama osvojil vse razpoložljive točke. Reli se bo s prvimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami (dvema različnima) začel danes popoldne, preostalih šest (dve različni po trikrat) bo na sporedu jutri.