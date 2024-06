Dva pogleda na isti zgodovinski trenutek

Ta zapis ima neke vrste eksperimentalni pristop. Namreč, prvi del kolumne je bil napisan v ponedeljek zvečer, dan pred odločilno tekmo Slovenije z Anglijo na ta trenutek največji globalni prireditvi. Drugi del pa dan po tekmi. Gre za stereotipne dualizme, ki funkcionirajo vsepovsod. Prej in kasneje je osnovni. Od potrošniškega zavajanja pri nakupih do analitičnega cefranja, ki vedno najde razloge v trenutnem stanju v vsem, kar je privedlo do tega. Tudi v športu.