Migracije bi se morale urejati v izvornih državah in poseči bi bilo treba tam, kjer so lakota, vojne in nasploh nestabilne razmere. To ni naloga le članic EU, ampak vsega sveta. To seveda ni enostavno. Države članice EU so dosegle vsaj dogovor, da so migracije na zunanjih mejah upravljane, da se izvajajo postopki že pri samem vstopu v EU in ne po posameznih državah članicah. Moramo pa imeti v mislih, da gre za ljudi. Za ljudi, ki sicer nezakonito prehajajo meje EU, a podajajo namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito in smo jih kot prosilce za mednarodno zaščito dolžni obravnavati v nacionalnih zakonih in mednarodnih konvencijah.

Ker pa sta bila azilna centra v Ljubljani in Logatcu lani nekaj mesecev prenapolnjena, se je vlada odločila, da določi dve lokaciji, kjer se lahko vzpostavita začasna centra, kjer se bodo prosilci zadrževali krajši čas, kadar bodo ostale kapacitete prezasedene. To je potrebno zato, da bodo razmere za bivanje prosilcev za azil humane. Moramo se zavedati, da so bile azilne kapacitete v Sloveniji postavljene za razmere, kjer je bilo prosilcev okoli sto, zdaj je včasih tam več sto, tudi nekaj tisoč oseb. Mladina