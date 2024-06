Šarčev svetovalec za nacionalno varnost je bil takrat Damir Črnčec, danes kandidat za obrambnega ministra, pred tem 20 let Janšev izbranec za ogrožanje varnosti države. Najprej na ulici pred parlamentom 1994 po Depali vasi ob zamenjavi Janše, nato s protipravnim ščitenjem tudi nekaterih neonacističnih pripadnikov Slovenske vojske ter po pisanju medijev celo večkratnega prikrivanja tajnega terorističnega urjenja neonacistov na vojaškem vadbišču Škrilj na Kočevskem leta 2011 v izvedbi pripadnikov SV z orožjem in sredstvi SV. Potem je Črnčec leta 2014 kot lojalen janševec vodil Janšev odbor pred sodišči za rušenje dela sodišč in za pretepanje sodnikov z dežniki. Na obrambnem ministrstvu je bil 2005 varnostno in vojaško nekompetentni Črnčec s strani Janše postavljen celo za direktorja varnostne službe OVS, ki je bila zadolžena za preprečitev državnega kriminala in korupcije v primeru Patria, ko je prišlo do pravnomočnih obsodb ključnih krivcev Janše, Krkoviča in Črnkoviča na zapor. Na ministrstvu za obrambo je OVS bila neposredno zadolžena za preprečitev izdajanja vojaških skrivnosti finski Patrii, ko sta bila pravnomočno obsojena Peter Zupan in Jure Cekuta. Za nagrado hudih zlorab državnih ustanov ter ogrožanja varnosti države je Janša 2012 svojega Črnčeca celo imenoval za direktorja Sove, kjer je ta takoj zamenjal celoten vrh te državne agencije in v enem letu naredil cel kraval ter zaposlil 25 članov SDS in njihovih simpatizerjev. Popolna politizacija, privatizacija in zloraba edine civilne obveščevalnovarnostne službe države, ki ima danes 300 zaposlenih in ki na leto vstran vrže 20 milijonov evrov našega denarja za služenje tujim interesom, država pa je brez varnosti.

To je zelo prišlo do izraza ob filmski aretaciji dveh domnevnih ruskih vohunov z argentinskim državljanstvom v Ljubljani decembra 2022, ko je Sova, ki nima nobenih policijskih pooblastil, je celo neoborožena, očitno po nalogu tujih tajnih služb šla s slovensko policijo izvajat cel cirkus. Domnevna ruska vohuna kot zakonca sta bila v Ljubljani vse od 2017, kar pomeni, da brezzoba in protiobveščevalno nekompetentna Sova brez perja, pet let sploh ni vedela za njiju, kot tudi ne za Popova, dokler ji niso tujci pokazali s prstom na ta dva domnevna vohuna in zapovedali, kaj in kdaj mora narediti za tuje interese, da se na sodišču obsodi ta dva Rusa, da bi ju lahko Američani zamenjali z Rusijo za tam zaprtega ameriškega državljana. Jasno je, da sta v tem primeru Sova kot državna ustanova in Slovenija kot država samo izkoriščeni za tuje interese konfliktiranja z Rusijo in za kupčkanje z njo pod mizo.

Glede na dejstvo, da sta ruska vohuna uporabljala Slovenijo samo za življenje in za potovanja v druge države, kjer sta izvajala vohunske naloge v korist Rusije, potem obtožnica proti njima za kaznivo dejanje vohunjenja proti Sloveniji mora pasti, kot je očitno neverodostojna tudi obtožba za kaznivo dejanje overitve lažnih listin, saj sta imela originalne argentinske dokumente, nič ponarejenega. Ampak ameriški interes je nad vsem.

Anton Peinkiher, Ljubljana