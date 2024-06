Po poročanju spletnega novičarskega portala Zadarski je do izgreda prišlo včeraj nekaj čez polnoč. Na sprehajališču, ki vodi proti kampu Soline, je glasno kričal in razgrajal ter izzival goste v bližnjih lokalih. A kot da to ne bi bilo dovolj, je v nekem trenutku gostom začel kazati tudi spolovilo. Za posredovanje so zaprosili policiste, a je tudi njih začel zmerjati. Ponudbo, da bi ga preizkusili z alkotestom in testom na prepovedane droge, je zavrnil, ugotovili so tudi, da pri sebi nima dokumentov. Ni šlo drugače, kot da ga pridržijo do streznitve. Prijavili so ga zaradi kršitve javnega reda in miru, odgovarjati pa bo moral tudi zaradi tako imenovane žalitve moralnih čustev občanov ter zaradi žalitve in omalovaževanja uradne osebe.