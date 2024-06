Policisti so takoj ukrepali in v sodelovanju z gasilci nemudoma zavarovali širšo okolico ter onemogočili dostop do vozila. Potem pa so se »problema« lotili pripadniki specialne enote policije. Ti so v avtu res našli (starejše) eksplozivno telo in ga tudi varno odstranili. Kot so še sporočili iz PU Celje, so med preiskavo vozila naleteli na še več nabojev in pripomočke za predelavo eksplozivnega telesa. Zbiranje informacij policisti nadaljujejo, in sicer v smeri suma kaznivih dejanj grožnje in nedovoljene proizvodnje ter prometa orožja ali eksploziva. Za prvo je zagrožena denarna kazen oziroma zaporna do enega leta, za drugo pa razpon kazni sega od šest mesecev do pet let za zapahi.