V rejništvu je pristalo šest otrok madžarskega para, ki jih je prodajal za seks in silil v beračenje na ulici. »Starša sta otroke fizično, psihično in spolno zlorabljala. Oče se je nanje spravljal s palicami, pasovi in tudi z golimi rokami,« so o grozljivem primeru iz obširne operacije Globalna veriga sporočili z evropskega policijskega urada Europol. Otroke sta v domači hiši zvezala, nato pa jih za spolne odnose prodajala sosedom in znancem. Ob prihodu policije so bili otroci zanemarjeni, podhranjeni pa tudi travmatizirani. Zlorabo so potrdili sodni, medicinski in psihiatrični izvedenci.

Pri nas odkrili 72 osumljenih

Gre za najbolj izstopajoč in pretresljiv primer iz operacije, v kateri so v tednu dni v 39 državah aretirali 219 storilcev kaznivih dejanj, identificirali pa 1374 žrtev trgovine z ljudmi, med katerimi je bilo tudi 153 otrok, so sporočili z Europola. Osredotočili so se na primere spolnega izkoriščanja, prisilnega kriminala in prisilnega beračenja, s poudarkom na odkrivanju otroških žrtev. »Trgovina z ljudmi je gnusen zločin, v katerih so tarče najranljivejši. Odkrivanje teh kaznivih dejanj je velik izziv, saj žrtve o tem ne želijo govoriti, storilcev pa ne prijavijo,« je izpostavil namestnik izvršnega direktorja za operacije pri Frontexu Lars Gerdes. Operacijo je v sodelovanju z Romunijo, Europolom, Interpolom in Frontexom vodila Avstrija, med 3. in 9. junijem je potekala v 39 državah sveta, v njej pa so sodelovali tudi slovenski organi.

Z generalne policijske uprave (GPU) so za Dnevnik pojasnili, da so slovenski policisti v povezavi s sumom kaznivega dejanja trgovine z ljudmi opravili več kot 700 postopkov z osebami, preverili pa več kot 60 letov. »V enem od teh primerov so odkrili hujšo obliko izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi. Identificirali so 72 osumljencev uradno pregonljivih kaznivih dejanj, odkrili pa en ponarejen identifikacijski dokument,« so navedli na GPU.

Poroka namesto vojske

Na Europolu so izpostavili še nekaj primerov, ki so jih razrešili v operaciji. V Romuniji so aretirali moškega, ki je mladoletne žrtve iskal v najrevnejših okoljih ter jih silil v beračenje in spolne odnose. Moški je pobral ves zaslužek, žrtve pa je nadzoroval s fizičnim nasiljem. Policija je razbila tudi ukrajinsko kriminalno združbo, ki je nadzorovala ducat žrtev in jih silila v beračenje. V nepovezanem primeru so aretirali človeka, ki je invalidko prisilil v poroko z moškim, da mu ne bi bilo treba iti v vojsko. Žrtev je zdaj na varnem. Operacije so potekale tudi v Vietnamu, kjer je kitajski tolmač v Laosu štirinajstim domačinom obljubil zaposlitev v tujini z visoko plačo, na koncu pa jih je prisilil v ustvarjanje lažnih spletnih računov za finančne prevare. Žrtve so v tuji državi garale po dvanajst ur na dan. Če jim v tem času ni uspelo pridobiti novih sodelavcev, so morale delati še dlje, obenem pa so jim zaplenili dokumente, tako da se tudi zaradi tega niso mogle vrniti domov. Osumljeni je njihove družine izsiljeval za deset tisoč dolarjev, saj so se žrtve le tako lahko varno vrnile v Vietnam.