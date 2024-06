Dobra stara Tosca – novi mejnik

Dvainsedemdeseta izvedba Ljubljana Festivala je v koprodukciji z mariborsko operno hišo in režijsko prepričljivo ter pevsko neoporečno izvedbo Tosce postavila nov mejnik v rdečo nit opernega uprizarjanja na Slovenskem. Tokrat sta nas v celoti prevzeli sijoča moč opernih solistov in markantna režijska vizija. Slednja je moderni pristop pomešala s klasično inscenacijo, s čimer je jemala dih ne samo utečenim opernim ljubiteljem, temveč tudi neizkušenim obiskovalcem. Če je bilo teh kaj v občinstvu, si predstavljam, da jih je izvedba nedvomno zlahka prepričala ter pridobila v operne vrste te »preživete« glasbene zvrsti. S takimi festivalskimi dosežki lahko pomisleke o zaprašenosti zvrsti povsem pozabimo, med drugim zato, ker stojijo na stebrih kondicije opernega orkestra in zbora SNG Maribor, čigar podajanje je iz verističnega glasbenega stavka naredilo žgoče dramaturške loke. Kljub temu se je orkestrski stavek mestoma malo težje izvijal iz okvirov svoje sicer zgledne, a mestoma le nekoliko zadržane muzikalnosti. Ta pa je prosto vela iz por pevskih solistov in njihove telesne govorice.