Samo dve predvolilni soočenji predsedniških kandidatov sta letos predvideni v Združenih državah in po prvem, ki je bilo v četrtek, si bodo v demokratski stranki verjetno želeli, da bi bilo tudi zadnje. Njihov predsednik Joe Biden se je nekajkrat izgubil v svojih odgovorih, bil večino od 90 minut videti brez prave energije, iz rok je izpustil vrsto priložnosti za jedrnato kritiko izjav republikanskega tekmeca Donalda Trumpa. Debato naj bi Biden izkoristil za odpravo dvomov o njegovi fizični in mentalni pripravljenosti, da pri 81 letih še štiri leta vodi državo. Namesto tega so včeraj iz tabora demokratov prihajale ocene debate, kot so politični samomor, nočna mora in podobno, kot je svoje vire v stranki citiral The Hill. Vprašanje je, ali se bo juha, s katero je postreglo soočenje, pojedla tako vroča, so pa vsaj včeraj nov zagon dobila razmišljanja, ali bi bil lahko predsedniški kandidat demokratov kdo drug. Iz Bidnovega tabora pa so sporočili, da je bil predsednik na soočenju prehlajen.

Trump je bil nekoliko manj agresiven, kot zna biti, tudi zaradi formata debate, ki z izklapljanjem mikrofonov ni omogočal skakanja v besedo. To mu je očitno celo koristilo. Postregel pa je z vrsto zanj značilnih zelo spornih trditev.

Demokrati so poklapani tudi zato, ker vse študije kažejo, da pri gledanju debat za volilce več šteje oblika kot vsebina. Ta pa vendarle ni manjkala. Kaj sta torej kandidata povedala o nekaj glavnih temah?

Vojna v Ukrajini

Trump je obtožil Bidna, da je s kaotičnim umikom iz Afganistana in svojo šibkostjo praktično vabil Putina, naj napade Ukrajino. Trdi, da bi v primeru zmage vojno končal, še preden bi prisegel kot predsednik, da pa je ruska zahteva, da obdrži zasedena ozemlja, nesprejemljiva. Izjavil je, da bi morale ZDA pritisniti na evropske države, naj prispevajo več za Ukrajino. Biden je dejal, da bi Trump Putinu dovolil početi, kar se mu zahoče, ta pa se ne bi ustavil v Ukrajini, ampak bi šel nad Poljsko in druge države. Trumpa je obtožil, da hoče izstopiti iz Nata, in to v času resničnih groženj svetovnemu miru.

Ekonomija

Biden je trdil, da je ekonomijo kljub inflaciji postavil na noge, sploh glede na to, da je od Trumpa v času pandemije »podedoval katastrofo« s 15-odstotno brezposelnostjo in največjim porastom deficita v zgodovini, zaradi Trumpovega 2000 milijard dolarjev vrednega zmanjšanja davkov, predvsem za bogate. Dejal je, da je Trump prvi predsednik v 100 letih, ki je v svojem mandatu zabeležil padec števila zaposlenih. Trump je trdil, da je šlo pod njim Ameriki najbolje v zgodovini in da je borza cvetela, dokler ni prišel covid, sedaj pa inflacija »ubija našo državo«.

Priseljevanje

Trump je trdil, da so zaradi Bidnove slabe politike na meji ameriška mesta postala podganja gnezda, »v državo pa se zlivajo teroristi z vsega sveta«. Dokazov o tem sicer ni, voditelja soočenja na CNN Jake Tapper in Dana Bash pa sta bila po soočenju tarča kritik, ker nista opozarjala na izrečene neresnice. Biden je trdil, da so imeli z republikanci dogovorjen sprejem zakonodaje o ukrepih na južni meji, vključno z nakupi detektorjev fentanila, da pa je potem Trump klical svoje zaveznike v kongresu, da so dogovor spodkopali, ker je ocenil, da bi mu sprejem politično škodoval.

Pravica do splava

Trump je o odločitvi vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo ustavno pravico do splava z glasovi vrhovnih sodnikov, ki jih je imenoval on, dejal, da je šlo samo za prenos pooblastil za odločanje na posamezne zvezne države. Rekel je tudi, da ne bi prepovedal tabletke za splav. Biden pravi, da bo poskušal doseči zvezno zaščito pravice do splava z zakonom. O prenosu odločanja na zvezne države je dejal, da je to tako, kot bi jim prepustili odločanje o državljanskih pravicah.

Osebni napadi

Biden je Trumpa označil za kriminalca in človeka z »moralo potepuške mačke«. Trump je dejal, da Biden preganja politične nasprotnike in stoji za sodnimi procesi proti njemu. Spričkala sta se tudi o tem, kdo je boljši v golfu.

Drugo soočenje je predvideno za 10. september. Če se bo zgodilo.