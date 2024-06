Kot so poudarili v Zdravstvenem domu Izola, gre za enostavno, a dokazano zelo uporabno obliko izvajanja nujne medicinske pomoči. S kolesi se lahko zelo približajo tistim, ki potrebujejo pomoč na manj dostopnih mestih, kot sta denimo plaža in območje za pešce. Na terenu sta po dva reševalca z baterijskimi kolesi. Eno je opremljeno z defibrilatorjem ter opremo za sprostitev dihalnih poti in oživljanje. Na drugem kolesu prevažajo obveze in drugi material za zagotavljanje prve pomoči.

Tako kot reševalce z avtomobili tudi kolesarje aktivira in usmerja dispečerski center reševalne službe slovenske Istre. Najpogostejši razlog za intervencijo so slabost in zdrsi ob vstopu v morje ali izstopu iz njega.