Kot je pojasnil škofjeloški župan Tine Radinja, so se za poimenovanje trga po mestu Freising odločili ob 20-letnici prijateljstva med mestoma in hkrati ob 1300. obletnici prihoda prvega freisinškega škofa, svetega Korbinijana, v Freising. Verjame, da gre za lepo simbolno gesto, saj je tudi v Freisingu že dlje časa ena izmed ulic poimenovana po Škofji Loki.

Kot so poudarili na Občini Škofja Loka, so z mestom Freising razvili kakovostno sodelovanje na številnih področjih, s poimenovanjem trga pa želijo sodelovanje še izboljšati in nadgraditi. Predlog so na seji v začetku tega meseca potrdili tudi škofjeloški občinski svetniki. Zgodba Škofje Loke, ki je lani praznovala 1050-letnico, se namreč začenja 30. junija 973 s prvim zapisom loških krajev v pisnih virih. Tedaj je namreč nemški cesar Oton II. z darilno listino freisinškemu škofu Abrahamu podaril naselje Loko, Selško in večji del Poljanske doline ter Sorškega polja.